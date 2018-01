El director de 'Star Wars: Los últimos jedi' aclara el supuesto agujero del guion provocado por el sable de Luke

Puede que 'Star Wars: Los últimos jedi' no sea la película que esperabas, pero es justo reconocer que su autor, Rian Johnson, se está preocupando de que el público entienda su (clara) visión. No recuerdo que ningún otro director se haya tomado tantas molestias en explicar sus ideas, a pesar de los insultos y los feroces ataques de quienes creen que el Episodio VIII es un insulto a la saga.

El guionista y director ha aclarado sus decisiones respecto a los padres de Rey, los golpes de humor, el papel de Snoke o la evolución de Luke Skywalker. Ahora ha querido responder a un supuesto fallo relacionado con el sable que empuña Luke. Aviso: a partir de aquí hay SPOILERS. No recomiendo seguir leyendo sin haber visto antes la película.

Si has visto 'Los últimos jedi', sabrás que el climax es el esperado duelo entre Luke y Ben/Kylo Ren, maestro y aprendiz, un enfrentamiento anunciado desde el inicio de la película pero que el veterano jedi se resiste a llevar a cabo; tienen que ser dos viejos amigos, primero R2D2 y luego Yoda, quienes le hagan entrar en razón. Tras el frustrado entrenamiento a Rey, entra en acción de forma inesperada, proyectando su imagen desde el templo situado en una isla del planeta Ahch-To.

Todo es un engaño para entretener a Kylo, para ganar tiempo y que los rebeldes puedan huir, pero hay fans a los que no convence este giro del guion. Luke realiza los movimientos justos para evitar el contacto con su rival y aunque aparece más joven, Kylo no sabe cómo es su aspecto actual, no sabe cómo ha enjevecido; el gran "problema", el supuesto fallo, está relacionado con el sable que usa Luke: en teoría, el maestro jedi debería recurrir al sable de luz verde, el que tiene en 'El retorno del jedi' y en los flashbacks de 'Los últimos jedi'.

Sin embargo, Luke empuña el sable azul, un arma con mucha historia: primero fue de Anakin y llegó a menos de Obi-Wan tras su violento duelo en 'La venganza de los Sith'. Obi-Wan se lo entregó a Luke en 'Una nueva esperanza' y éste lo usó contra Dath Vader en 'El imperio contraataca'. En ese enfrentamiento perdió el sable (y la mano derecha), por eso tiene uno de luz verde posteriormente.

Pero en 'El despertar de la fuerza' vemos que Maz Kanata, de algún modo, había encontrado ese sable azul que se había perdido, y se lo entrega a Rey, aunque es Finn quien lo usa antes; al ver el arma, Kylo lo reconoce y afirma que le pertenece. Al final del Episodio VII, Rey intenta devolvérselo a su auténtico propietario, Luke, pero éste lo rechaza al inicio de 'Los últimos jedi'.

Rey usa este mismo sable durante su entrenamiento y se lo lleva para luchar contra Snoke; posteriormente, es destruido cuando Rey y Kylo intentan apoderarse de él usando la Fuerza. Se rompe en dos partes. Y ahí es donde hay quien cree que hay un agujero de guion: Luke debería haber usado su sable verde, sobre todo porque Kylo sabría que el azul fue destruido, y la trampa perdería sentido. Rian Johnson explica su decisión con estas palabras:

Por último, Rian Johnson se ha referido a la habilidad de Luke para proyectar su imagen desde tanta distancia, y con tanto realismo que Kylo no descubre el engaño hasta que es demasiado tarde. Es un talento de los jedi que no habíamos visto en ninguna otra película hasta ahora, y aunque hay pistas en el Episodio VIII de que tal cosa puede hacerse (Snoke manipula de este modo a Kylo y Rey) hay fans que no están contentos con esa solución final y opinan que es un equivocación de Johnson.

El cineasta se defendió de este modo participando en una discusión que estaba teniendo lugar en Twitter:

I should stay out of this but... were ANY aspects of force use in the OT (force grabbing objects, force ghosts, even the jedi mind trick) explicitly “set up” before they happened? I’ll take my answer off air. pic.twitter.com/2dvvZynizE