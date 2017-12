Rian Johnson acertó con Luke Skywalker en 'Star Wars: Los últimos jedi' aunque Mark Hamill no lo entienda

'Star Wars: Los últimos jedi' es un rotundo éxito que lleva más de 500 millones de dólares en taquilla en su primera semana, pero una parte de los fans están indignados con el guion y están pidiendo algo tan loco como que la película sea eliminada del canon oficial. J.J. Abrams ya prepara el Episodio IX así que los detractores deberían empezar a enfocar sus esfuerzos a otros asuntos...

Cada uno experimenta la película a su modo, y tiene sus motivos para amar u odiar 'Los últimos jedi' pero creo que antes de hundir una película, y sobre todo una como ésta que genera tantas expectativas, lo menos que se puede hacer es escuchar lo que tiene que decir su autor; en este caso Rian Johnson. El guionista y director está explicando las decisiones que causan más polémica, desde los padres de Rey a lo que ocurre con Snoke, pasando por los momentos cómicos. Ahora vamos a comentar lo que ha dicho sobre Luke Skywalker...

(Evidentemente entramos en terreno de SPOILERS así que si no has visto el film, no recomiendo seguir leyendo.)

Si has llegado a leer hasta aquí es que ya has visto 'Los últimos jedi' o te da igual que te destripen el final así que vamos allá. Uno de los giros más polémicos es la evolución de Luke en este Episodio VIII, su retrato como un ermitaño solitario, gruñón y amargado, y su acto final de sacrificio. Rian Johnson aclara algunos aspectos del personaje y por qué pensó que debía morir en esta entrega, a pesar de resultarle incómodo:

"Tuve una gran duda. Estaba aterrado. Fue una creciente sensación de temor cuando me di cuenta que esto iba a tener sentido en este capítulo." "Creo que el viaje del héroe para Luke Skywalker concluyó en 'El retorno del jedi'. Esta trilogía es el viaje de Rey, Finn y Poe. La historia en curso de Luke debe jugar en conjunto con la de Rey." "No fue como si escribiera el guion y lo dejara en la mesa de Lucasfilm. Fue muy importante para mí estar colaborando con la gente de Lucasfilm desde el primer momento. Me trasladé a San Francisco durante un par de meses y acudía algunas veces por semana para mantenerles informados, volcando mis ideas, especialmente las grandes."

"Era algo que muy pronto empecé a sentir como lo correcto. Fue un proceso. Muy pronto cuando pensé dónde estaría la mente de Luke y cuál sería su arco argumental iba a ser en cuanto a desplazarse de alguien que ha decidido que la galaxia está mejor sin Luke y el jedi que acepta por completo que la galaxia necesita una leyenda en la que creer. Voy a poner esto sobre mis hombros y ser la leyenda de Luke Skywalker para todo el mundo. "El acto sería la creación de un mito. Y si iba a haber un lugar en toda esta trilogía para darle este emocionante momento de despedida, probablemente éste iba a ser el lugar más potente para hacerlo." "¿Qué más puede lograr en el mundo físico después de eso? Ése sería emocionalmente el lugar en el que tendría mayor impacto que se dejase morir. No sé qué va a pasar en el Episodio 9, en absoluto, pero en realidad hay potencial para más cosas interesantes en el capítulo final si el personaje se mueve a otro reino."

"[Sobre su reacción al recibir el sable láser] Eso te lleva a un camino específico en lo referente a dónde está su cabeza. Ha realizado este hercúleo esfuerzo para alejarse de la batalla, para esconderse en, como él dice, 'el lugar más ilocalizable de la galaxia'. Hizo falta toda una película para que la gente más heroica e inteligente de la galaxia lo encontrase. Entonces aparece una chica que no conoce y le entrega esta cosa que representa todo lo que ha hecho un esfuerzo enorme por dejar atrás, con esa expresión de expectación en sus ojos, como diciendo: 'Aquí tienes'. ¿Y qué va a hacer? ¿Tomarlo y decir: 'Genial. Vamos a salvar la galaxia'? Ha tomado su decisión. Está ahí por una razón. Sabía que iba a ser impactante, pero lo hice porque se sentía como, obviamente, es un gesto dramático, pero es una expresión de la honestidad con la que reacciona a ese momento."

Mark Hamill: "Éste no es mi Luke Skywalker."

Mark Hamill ya reveló antes del estreno que estaba totalmente en contra de todo lo que hace Luke Skywalker en el Episodio VIII, antes de aclarar que eso lo pensó al inicio de la producción y que considera a Johnson "un cineasta increíble". El director comenta la reacción del actor cuando se enteró que su personaje iba a morir en esta entrega:

"No era lo que Mark quería oír [risas]. Comprensiblemente. Mark ha tenido todos estos años para pensar en cómo sería el regreso triunfal de Luke. Luke es el héroe que vuelve a esta historia, y el hecho de que este personaje y esta película no pudiesen ser eso... este personaje en esta película era lo que necesariamente debía ser, también en relación a Rey. No es lo que Mark tenía en su cabeza inicialmente, y por eso ha hablado muy abiertamente sobre quedar sorprendido por el guion y dónde acaba el personaje."

Por su parte, Hamill parece tomárselo con resignación y humor, consciente de que esta trilogía ya no gira en torno a Luke. Aun así, como ya adelantamos al hablar del final de 'Los últimos jedi', el actor cree que es posible que Luke vuelva a aparecer en el Episodio IX y recuerda una frase que le da esperanzas:

"Lo primero que dije fue: '¿No podéis esperar y hacer esto en el Episodio IX?'. "Aún estoy en estado de negación. Creo que sólo se transportó a alguna parte. Nueva York en la actualidad. Ésa era mi favorita de las teorías que teníamos." "Me estoy agarrando a esa línea de diálogo: 'Nos vemos, chico'. ¡Puedo estar en el Episodio Nueve! Quizá considere ocuparme del catering, sólo por poder pasearme."

Uno de los vídeos que más se está compartiendo y dando que hablar estos días recoge una entrevista donde Mark Hamill vuelve a decir que no estaba de acuerdo con el guion de Rian Johnson. Puedes verlo a continuación y más abajo he traducido sus palabras:

"Le dije a Rian: 'Los jedis no se rinden'. Quiero decir, incluso si tuvo un problema quizá se tomaría un año para intentar reorganizarse, pero si cometió un error intentaría arreglarlo. Así que ahí tuvimos un conflicto fundamental, pero ya no es mi historia. Es la historia de otra persona, y Rian necesitaba que yo fuera de un modo específico para hacer efectivo el final. [Sobre la frase: "Es hora de que los jedi se acaben".] Esa es la cruz de mi problema. Luke no diría eso. Lo siento. Bueno, en esta versión sí, ¿ves?, yo estoy hablando de la Star Wars de George Lucas. Ésta es la siguiente generación de Star Wars, así que casi tuve que pensar que Luke es otro personaje. ¡Quizá es Jake Skywalker! No es mi Luke Skywalker, pero tuve que hacer lo que Rian quería que hiciera porque ayuda a la historia, pero oye, todavía no lo he aceptado completamente. Pero sólo es una película. Espero que a la gente le guste. Espero que no se enfaden. Y realmente llegué a creer que Rian era el hombre exacto que necesitaban para este trabajo."

'Los últimos jedi' nos deja un gran final para Luke

Adoro a Mark Hamill, y como fan me duele pensar en la decepción que pudo sentir al leer el guion (aunque imagino que no fue tan duro como cuando se enteró de su papel en el Episodio VII), pero él tiene una relación especial con el personaje de Luke y es normal que lo vea de un modo distinto a Rian Johnson. Lo importante es valorar lo que nos cuenta la película, si funciona o no, y el final es precioso, un gran homenaje al personaje. Así lo explica Johnson:

"Ante todo, esa escena [del final] con los niños del establo, para mí, va sobre el viaje de Luke y el acto final que realiza, mostrando al final de la película que no se trataba solamente de salvar a 20 personas en la cueva, sino que iba de levantar el manto de la leyenda de Luke Skywalker para que se expandiera por la galaxia y prendiese de nuevo la esperanza, y la clase baja empezase a alzarse de nuevo. Mostrar ESO a través del chico del establo al final, ésa era la verdadera intención de la escena. Y sí, el pequeño indicio de que... hay más ahí fuera."

¿Qué opinas? ¿Con quién te sitúas en este debate, con Rian Johnson o con Mark Hamill?