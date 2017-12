Qué significa el final de 'Star Wars: Los últimos jedi' de cara a la conclusión de la trilogía

'Star Wars: Los últimos jedi' ya está en los cines y esto significa una cosa: ¡spoilers! Ya se estaba hablando mucho sobre la saga antes del estreno pero ahora toca comentar todos los aspectos de la película, incluyendo las grandes sorpresas o el final y qué nos espera en la última entrega de la actual trilogía, el Episodio IX que prepara J.J. Abrams.

Si aún no has visto el Episodio VIII no sigas leyendo porque vamos a comentar detalles del desenlace...

Pasado el aviso de Chewbacca y el porg, vamos a ello. En un vídeo del rodaje de 'Los últimos jedi' ya se avisó que la película tenía giros sorprendentes y en ese aspecto ha cumplido. Para bien o para mal, eso dependerá de cada espectador. Personalmente no me convencen algunas decisiones tomadas por el guionista y director Rian Johnson pero vamos a concretar y hablar del tramo final...

Luke Skywalker sigue los pasos de los maestros jedi

Perdimos a Han Solo en 'El despertar de la fuerza' y ahora 'Los últimos jedi' nos ha arrebatado a Luke Skywalker. La vida nos quitó a Carrie Fisher así que el Episodio IX se apoyará completamente en los nuevos personajes... pero es muy posible que volvamos a ver a Luke una última vez porque el personaje ha seguido los pasos de los anteriores maestros jedi. Como Obi-Wan o Yoda (que tiene un cameo en el Episodio VIII) Luke se ha unido a la Fuerza.

Y en el Episodio IX podremos verle como espíritu, posiblemente ayudando a Rey en su lucha contra Ben/Kylo Ren. Cabe cuestionar la forma en la que muere Luke, agotado por el esfuerzo, pero su sacrificio encaja con la saga y el personaje, y que en su escena final se encuentre observando los dos soles que iluminan la isla, al igual que cuando inició sus aventuras en el desierto, es uno de los mejores momentos del film.

Hay más jedi ahí fuera

Cuando parece que la Primera Orden va a triunfar, Luke aparece y ayuda a escapar a los pocos rebeldes supervivientes, reanimando esa chispa de esperanza a la que se refieren en diferentes momentos de la película. Al igual que en 'Rogue One', mantener viva la esperanza es fundamental para luchar contra el mal en la galaxia. Y no hay que ser un jedi para ser un héroe pero el Episodio VIII deja claro que, pese a lo que aseguraba Luke en los trailers, los jedi no han muerto.

En la última escena de la película vemos cómo un niño esclavo (que al parecer se llama Temiri Blagg) usa la Fuerza para alcanzar una escoba, que luego empuña como si fuera un sable láser al ver una nave en el cielo. Posiblemente no lo volvamos a ver, parece más un símbolo que el adelanto de un futuro protagonista. Es otro chico como Rey, y la esperanza que le transmiten los rebeldes le ayuda a soñar con aventuras y un mundo mejor.

Éste es uno de los temas clásicos de la saga y Rian Johnson ha sabido continuarlo. Es valiente rompiendo con toda la mitología del elegido y el destino, asentando en su lugar la idea de que los jedi pueden nacer en cualquier parte. Después de años de rumores sobre los padres de Rey, que si era hija de Obi-Wan Kenobi, de Qui-Gon Jinn, de Luke Skywalker, de Leia Organa... al final no eran personajes importantes y la vendieron como esclava por falta de dinero. Y aunque ella tarda en procesar este triste pasado, es justo lo que necesita para alzarse como la guerrera jedi que necesitaban los rebeldes.

Kylo Ren vs. Rey: ¡round 2!

Abrams tuvo libertad para crear la historia del Episodio VII y Johnson la ha tenido para, básicamente, romper con lo anterior e iniciar un nuevo camino. El líder supremo Snoke ha durado poco, Luke se ha ido y todo vuelve a encaminarse a un duelo entre los dos grandes gladiadores de los dos bandos en conflicto: Kylo Ren contra Rey.

Lo cual es un poco decepcionante porque ya se enfrentaron en el anterior episodio... si bien Kylo estaba herido y tras los últimos acontecimientos ambos han cambiado y progresado, no debería ser igual. Por otro lado, cabe recordar que Darth Vader y Luke Skywalker también se enfrentaron en dos ocasiones, en dos películas de la trilogía clásica, aunque el resultado del primer duelo y la evolución de Luke hacían más natural la revancha.

En el Episodio VII, Rey ya derrotó a Kylo, lo único que pueden cambiar es que ambos mueran debido al combate (Daisy Ridley parece apuntar tal cosa con unas declaraciones sobre su despedida de la franquicia) aunque dudo que Disney y Lucasfilm quieran matar a la nueva heroína de 'Star Wars'. J.J. Abrams vuelve a recuperar el mando de la saga y será interesante ver cómo retoma a los personajes, cómo se las apaña para continuar y cerrar la historia.