'Star Wars: Los últimos jedi' está dedicada a Carrie Fisher

El estreno mundial de 'Star Wars: Los últimos jedi' ('Star Wars: The Last Jedi') este pasado sábado se saldó con reacciones entusiastas de aquellos privilegiados que tuvieron la ocasión de ser los primeros en verla. Hay mucho que comentar sobre la película, pero ahora vamos a centrarnos en el hecho de que fue el último trabajo delante de las cámaras de Carrie Fisher antes de su inesperada muerte y, como es lógico, muchos se acordaron de ella durante la premiere.

Eso sí, Rian Johnson, director de la película -y en quien Lucasfilm también ha confiado para sentar las bases de una nueva trilogía de la saga-, quiso que no se hiciera recordando la pena que todos sentían por su ausencia, sino optando por un homenaje más alegre que sería precisamente lo que ella hubiera querido. Éstas fueron sus palabras:

Quiero dedicar esta noche a Carrie (Fisher), quien esta ahora mismo ahí arriba enseñándome el dedo, diciendo "Maldición Rian, no te atrevas a convertir esta noche en un tributo solemne", así que pasémoslo bomba esta noche por Carrie.

Un bonito gesto y que no se ha quedado solamente en eso, pues también se ha incluido una dedicatoria a la actriz durante los títulos de crédito finales de la película. Una práctica más o menos habitual en este tipo de casos, pero que adquiere una dimensión diferente aquí por estar expresado como "Dedicada a nuestra princesa Carrie Fisher". Ahora habrá que ver cómo solucionan su ausencia en un Episodio IX cuyo guion tuvieron que empezar de cero al no poder contar con su presencia.

Además, la premiere de 'Star Wars: Los últimos jedi' también tuvo otra divertida anécdota, ya que John Boyega estuvo a punto de no llegar a tiempo. ¿El motivo? Una nevada en Atlanta que provocó la cancelación de cientos de vuelos. El actor no dudo en comentar sus progresos a través de su cuenta de twitter, pero ojo también a la tronchante réplica que Mark Hamill dejó al mensaje en el que confirmaba que estaba ya allí:

Only fly with Harrison on green-screen, son. #FatherlyAdvice