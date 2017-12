Primeras reacciones de 'Star Wars: Los últimos Jedi': la mejor entrega de la saga

Estamos aún a cinco días —que, seamos sinceros, se nos van a hacer eternos— para la llegada de uno de los acontecimientos cinematográficos del año: el estreno de la esperada 'Star Wars: Los últimos Jedi'. Desde el estreno del notable Episodio VII se han vertido ríos de tinta repletos de teorías y expectativas sobre la aproximación de Rian Johnson a la legendaria saga galáctica y, al fin, estamos a menos de una semana de poder hablar con conocimiento de causa.

Mientras muchos aguardamos ansiosos el inminente viernes 15, un pequeño grupo de afortunados ya ha podido ver en Los Angeles el Episodio VIII y, como no podía ser de otro modo, han corrido a sus redes sociales para dar su opinión sobre la cinta y, de paso, ponernos los dientes largos. Atentos, porque la tónica general apunta a un espectáculo de primer nivel de lo más emocionante y emotivo que sitúa a 'Los últimos Jedi' como la mejor película de la franquicia.

Estas son algunas de las reacciones que hemos podido leer hasta el momento:

It’s AMAZING. Just amazing. Have a lot to process, but WOW. #lastjedi — Ryan Parker (@TheRyanParker) 10 de diciembre de 2017

"Es INCREÍBLE. Simplemente increíble. Tengo mucho que procesar, pero WOW."

#TheLastJedi is incredibly satisfying and hands down Mark Hamill's best performance as Luke Skywalker — Aaron Couch (@AaronCouch) 10 de diciembre de 2017

"#TheLastJedi es increíblemente satisfactoria y tiene la mejor interpretación de Mark Hamill como Luke Skywalker."

Star Wars: The Last Jedi is so very different, exciting, surprising. So many emotions, so many amazing moments. Stay away from spoilers. — Peter Sciretta (@slashfilm) 10 de diciembre de 2017

"'Star Wars: Los últimos Jedi' es muy diferente, emocionante, sorprendente. Demasiadas emociones, demasiados momentos increíbles. Alejaos de los spoilers."

I am STUNNED by #StarWars #TheLastJedi. I gasped, I laughed, I screamed, I cried and I had the time of my life. Rian Johnson pulled it off, making what might be the best Star Wars movie ever. pic.twitter.com/0VE5M90dsH — Joshua Yehl (@JoshuaYehl) 10 de diciembre de 2017

"Estoy ESTUPEFACTO con #StarWars #LosÚltimosJedi. He jadeado, me he reído, he gritado, he llorado y he pasado el mejor rato de mi vida. Rian Johnson lo ha conseguido, haciendo la que podría ser la mejor película de Star Words de todos los tiempos."

There’s a scene in #StarWars #TheLastJedi that I keep playing over and over in my head, that is so stunning and unexpected that I don’t want to forget how I felt seeing it for the first time. This movie feels unlike any other Star Wars movie in all the ways I hoped. pic.twitter.com/zlDW4yOjp2 — Terri Schwartz (@Terri_Schwartz) 10 de diciembre de 2017

"Hay una escena en #StarWars #LosúltimosJedi que continúo repitiendo una y otra vez en mi cabeza; es tan impactante e inesperada que no quiero olvidar cómo me sentí viéndola por primera vez. Esta película no se parece a ninguna otra película de Star Wars, tal y como esperaba."

Luke was right: "This is not going to go the way you think." #TheLastJedi will shatter you - and then make you whole again. pic.twitter.com/PJyYpH5loP — Anthony Breznican (@Breznican) 10 de diciembre de 2017

"Luke tenía razón: 'Esto no va a ser tal y como crees". #LosÚltimosJedi te va a destrozar y después te va a recomponer de nuevo."

Holy wow. I’m stunned at @starwars #TheLastJedi. An adventure as epic & sweeping as all the other films combined, with laughs, tears, and moments that will make your head pop off. I CARED about this movie. What a great feeling. — Grae Drake (@graedrake) 10 de diciembre de 2017

"Estoy impresionado con @StarWars #LosÚltimosJedi. Una aventura tan épica y extensa como el resto de películas combinadas, con risas, lágrimas y momentos que van a hacer que te explote la cabeza. Qué gran sensación."

#StarWarsTheLastJedi floored me. @rianjohnson and the team nail so much - thrills, laughs, heart and most of all, pushing the characters/overall franchise a major step forward. Some really rich material to explore in the future. Can't wait for more. — Perri Nemiroff (@PNemiroff) 10 de diciembre de 2017

"#StarWarsLosÚltimosJedi me ha dejado helado. Rian Johnson y su equipo lo han clavado con emociones, risas, corazón y, sobre todo, llevando a los personajes y a la franquicia un gran paso adelante. Hay material muy rico que explorar en el futuro. No puedo esperar por más."

#StarWars: The Last Jedi is so beautifully human, populist, funny, and surprising. I cried when one POC heroine got her moment because films like these leave their mark on entire generations -- and representation matters — jen yamato (@jenyamato) 10 de diciembre de 2017

"#StarWars: Los últimos Jedi es hermosamente humana, populista, divertida y sorprendente. Lloré cuando una heroína tuvo su momento porque películas como estos dejan su marca en generaciones enteras y en temas de representación."

THE LAST JEDI: A little too long & dragged in the middle, but great fun overall! As good as The Force Awakens; Rogue One is better! More humor than expected, great #StarWars moments, #MarkHamill is awesome! A worthy Episode VIII pic.twitter.com/HHihSa788D — Scott Mantz (@MovieMantz) 10 de diciembre de 2017

"LOS ÚLTIMOS JEDI: Un poco larga y lenta en el medio, pero un gran divertimento en general. Tan buena como 'El despertar de la Fuerza'. 'Rogue One' es mejor. Más humor del esperado, grandes momentos #StarWars, ¡#MarkHamill está increíble! Un digno Episodio VIII."

#TheLastJedi is absolutely fantastic - gripping, touching, funny and powerful w/ gorgeous shots and the most badass battles. When it gets going, holy crap does it get going. Hands down the best #StarWars movie since Empire pic.twitter.com/nWWAhlNMJo — ErikDavis (@ErikDavis) 10 de diciembre de 2017

"#TheLastJedi es totalmente fantástica. Apasionante, emocionante, divertida y poderosa, con planos hermosos y las batallas más tremendas. Cuando se deja llevar, joder, vaya si lo hace. De lejos, la mejor película de #StarWars desde 'El Imperio'."

Guys. @rianjohnson has made the most epic, emotionally powerful @starwars film ever. Hands down. My strong advice is to be very wary of spoilers. The less you know about #TheLastJedi, the better. Bravo, bravo, bravo. — Clayton Sandell (@Clayton_Sandell) 10 de diciembre de 2017

"Chicos, @RianJohnson ha hecho la película de @StarWars más épica y emocionalmente intensa de todos los tiempos. De lejos. Mi consejo es que tengáis mucho cuidado con los spoilers. Cuanto menos sepáis de #LosÚltimosJedi, mejor. Bravo, bravo, bravo."

"Sin exagerar. #LosÚltimosJedi es la mejor película de #StarWars. @RianJohnson y compañía la han clavado."

"Habría algún tiquismiquis, pero #LosÚltimosJedi es una película de #StarWars excelente."

Star Wars: The Last Jedi is everything. Intense, funny, emotional, exciting. It’s jam-packed with absolutely jaw dropping moments and I loved it so, so much. I’m still shaking. pic.twitter.com/fHddWjo201 — Germain Lussier (@GermainLussier) 10 de diciembre de 2017

"Star Wars: Los Últimos Jedi lo es todo. Intensa, divertida, emotiva, emocionante. Está cargada con momentos capaces de desencajar la mandíbula y me ha gustado muchísimo. Aún estoy temblando."

Massive congrats to my friend @rianjohnson for the dazzling writing and directing work he shared tonight! Yes, a great chapter of a blockbuster franchise, spectacular and unpredictable, but also his own voice shining through... kudos! — Mangold (@mang0ld) 10 de diciembre de 2017

"Mi más enorme felicitación a mi amigo @RianJohnson por el deslumbrante trabajo de dirección y guión que ha compartido esta noche. Sí, un gran capítulo para la franquicia de blockbusters, espectacular e impredecible, pero que también tiene su propia voz."

IT DOES NOT GET BETTER THAN STAR WARS THE LAST JEDI!!!!!! — robertliefeld (@robertliefeld) 10 de diciembre de 2017

"¡¡¡¡¡NO HAY NADA MEJOR QUE STAR WARS LOS ÚLTIMOS JEDI!!!!!"

Also AVOID SPOILERS. Most of the best moments are not in any trailers. https://t.co/G12YBme2Qx — Josh Horowitz (@joshuahorowitz) 10 de diciembre de 2017

"EVITAD LOS SPOILERS. La mayoría de los mejores momentos no están en los tráilers."

Después de esta ristra de tuits va a ser complicado llegar al próximo viernes 15, fecha de estreno oficial de 'Star Wars: Los últimos Jedi' con las uñas intactas. Que el largo de Rian Johnson sea o no el mejor de la saga está por ver, pero de lo que parece no caber duda es de que nos espera un blockbuster espectacular de los que dejan huella y perduran en el tiempo. Crucemos los dedos.