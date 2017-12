El director de 'Star Wars: Los últimos jedi' explica cómo decidió la identidad de los padres de Rey

Con 'Star Wars: Los últimos jedi' ya en cartelera, algunas de las grandes cuestiones que planteó 'El despertar de la fuerza' han tenido respuesta. Uno de los misterios que ha mantenido a los fans muy entretenidos desde las navidades de 2015 es la identidad de los padres de Rey, la joven heroína encarnada por Daisy Ridley, y por fin sabemos quiénes son.

Ya hemos hablado del significado de esa revelación, pero ahora podemos leer lo que tiene que decir Rian Johnson, guionista y director del Episodio VIII. Si aún no has visto la película, no sigas leyendo porque entramos en terreno de SPOILERS...

En una de las escenas más tensas de 'Los últimos jedi', Ben, alias Kylo Ren (Adam Driver), resuelve el enigma de los padres de Rey. Finalmente, no desciende de ningún gran jedi, es hija de dos ciudadanos cualquiera ya incluso enterrados, que la vendieron como esclava para sacar algo de dinero. Es un giro inesperado que desestabiliza temporalmente a Rey, pero no tanto para seguir los pasos del villano, que intenta convencerla de que juntos pueden dominar la galaxia (exactamente lo que intentó Darth Vader con Luke Skywalker).

La respuesta ha sorprendido a todos, y muchos fans se resisten a creer que sea verdad, pensando que Kylo Ren mintió para conseguir su objetivo. En una charla con EW, Rian Johnson volvió a confirmar que tuvo total libertad para escribir el guion y que lo que se dice en la escena de los padres de Rey es cierto, aunque admite que el Episodio IX que está preparando J.J. Abrams podría cambiarlo:

"No creo que [Kylo Ren] esté mintiendo en ese momento: está diciéndole lo que vio y creo que Rey parece creer que es verdad. Para mí, lo escribí como una revelación sincera y como una reacción sincera, en lugar un movimiento en un juego de ajedrez. Ahora, como sabemos en estas películas, toda la idea del punto de vista entra en juego y yo no estoy involucrado en la escritura de la siguiente película. J.J. [Abrams] y Chris [Terrio] la están escribiendo, así que quiero dejar claro que no estoy seguro de cómo va a terminar. Para mí, lo importante es que fue una revelación emocionalmente honesta, así lo siento. No sé, yo la creí."

Johnson también quiso aclarar cómo tomó la decisión y por qué pensó que la mejor idea para resolver la cuestión de los padres de Rey era quitarles importancia, no dar una identidad relevante en el universo de la saga:

"Estaba pensando: ¿cuál es la respuesta más poderosa a esa cuestión? Poderosa en el sentido de: ¿qué es lo más duro que Rey podría oír? Eso es lo que buscas al desafiar a tus personajes. Lo más fácil para Rey y para el público sería oír: 'Oh, sí, eres la hija de tal y tal'. Eso habría sido un sueño hecho realidad y al instante tendría un lugar en esta historia servido en una bandeja de plata... Lo más duro para ella es que no va a obtener una respuesta fácil. No sólo eso, Kylo va a usar el hecho de que no tiene esa respuesta para intentar debilitarla y que tenga que apoyarse en él."

Tiene sentido, y es de agradecer que Johnson haya querido explicarlo. Se está hablando mucho del enfado de una parte importante de los fans (ahora mismo el film sólo tiene un 56% de aprobación en RottenTomatoes) pero creo que con el tiempo muchos de ellos comprobarán que no hay motivos para tanta indignación: Johnson ha escrito la película que ha querido y es coherente con la dirección que ha querido tomar. Otra cuestión es lo que cada uno querría haber visto, o lo que cada uno piense que era la mejor forma de resolver el misterio, Pero su decisión encaja con la historia que ha decidido narrar.

Claro que, como él mismo reconoce, puede venir ahora Abrams y cambiar el pasado de Rey. ¿Qué opinas, crees que el Episodio IX debería alterar lo que nos ha contado el Episodio VIII?