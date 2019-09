Kevin Feige está trabajando en Star Wars: el presidente de Marvel Studios producirá una nueva película de la saga

Tras el final el próximo diciembre de la saga de los Skywalker, los ojos de todo el mundo estarán fijados en qué es lo siguiente para Star Wars y parece que en Disney han encontrado al hombre perfecto para el futuro de la franquicia: Kevin Feige, presidente de Marvel Studios.

Según informan en The Holllywood Reporter, Kevin Feige está desarrollando una nueva película de Star Wars junto a Kathleen Kennedy, la presidenta de Lucasfilms. Según Alan Horn, copresidente de Disney, es un movimiento que tiene todo el sentido del mundo:

Estamos emocionados con los proyectos en los que Kathy y el equipo de Lucasfilm están trabajando, no solo respecto a Star Wars sino también Indiana Jones y otras partes de la compañía como 'Hijos de sangre y hueso' con Emma Watts y Fox. Con el cierre de la Saga de Skywalker, Kathy persigue una nueva era en la narrativa de Star Wars y, sabiendo lo fan total que es Kevin, tenía sentido que estos dos productores extraordinarios trabajasen en una película de Star Wars juntos.

Lo que no está claro es si será una colaboración puntual o si se extenderá en el tiempo. Kevin Feige acaba de cerrar su propia Saga del Infinito de los Vengadores con una veintena de películas y desde hace años son recurrentes los rumores de que su etapa como presidente de Marvel Studios estaba llegando a su final.

Lo siguiente de Star Wars

Este misterio se une al hecho de si la película de Star Wars es una que ya teníamos en el radar (como la trilogía de Johnson o la película de D.B Weiss y Daniel Benioff) o se tratará de otra cosa completamente diferente. Lo que sí que puede aportar Feige es su veteranía a la hora de desarrollar una macrohistoria plantando semillas a lo largo de películas sueltas pero conectadas.

Que no es que en Lucasfilms no sepan de macrohistorias y de explotar su propio universo (ahí está el Universo Expandido) pero en esta época en donde están apostando por expandirse, valga la redundancia, más por el cine y la televisión que por las novelas y los cómics (que siguen haciendo, pero no hace mucho comenzaron "de cero"), puede que su visión sea bien recibida.

Eso sí, hay que asumir que tanto Feige como Kennedy han llevado un control férreo de sendas franquicias, no permitiendo que ningún director se desvíe un ápice de los designios corporativos. Esto ha llevado a no pocos despidos y marchas por "diferencias creativas" tanto en Marvel como en Star Wars... y no tiene pinta de cambiar en un futuro cercano.