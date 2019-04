'Star Wars': J.J. Abrams explica el significado del título 'The Rise of Skywalker' y su intención con el último episodio de la saga

'Los últimos jedi', aunque no fuese el desastre y el horror destructor de infancias e ilusiones que muchos pregonaron, me dejo lo suficientemente templado —no diré frío— como para haber perdido el interés e el inminente Episodio IX de la saga galáctica por excelencia. Pero el teaser tráiler lanzado ayer me lo ha devuelto con intereses, y de qué manera.

Más allá del espectáculo intachable que siempre suele ofrecer J.J. Abrams, el verdadero encanto del avance de 'The Rise of Skywalker' radica en la gran cantidad de preguntas que suscita; desde las relacionadas con el significado del título del filme hasta las que surgen de la siniestra carcajada que se escucha en sus últimos momentos.

Si estás leyendo este texto, probablemente estés en busca de respuestas, y el propio Abrams se ha manifestado para arrojar algo de luz y saciar nuestro ansia de conocimiento. En una entrevista con el medio Entertainment Tonight , el realizador ha explicado el sentido del 'The Rise of Skywalker' que corona el título de la guinda en el pastel de 'Star Wars'.

"Bueno, el título parece que es el correcto para esta película. Se que es provocativo y que genera muchas preguntas, pero cuando veas la película, verás cuál era su intención y lo que significa. Pero en la serie de títulos, este tiene una gran responsabilidad, tiene que ser el final no sólo para tres películas, sino para nueve. La idea de incorporar las películas que llegaron antes, extrañamente, es la historia de la película. Son los personajes de la película los que heredan todo lo que llegó con las generaciones anteriores, ya sean los pecados del padre o la sabiduría que adquirieron, y la pregunta es si esta nueva generación está preparada para su labor, si pueden hacer frente a lo que deben. Así que, de algún modo, hemos llegado a esta película habiendo heredado mucho, y la pregunta 'podemos hacerlo' es una pregunta que nos hacemos a nosotros mismos a diario."

Aunque se le haya bombardeado con decenas de preguntas diferentes sobre el Episodio IX, el bueno de J.J. se las ha apañado para eludirlas una a una y mantener el misterio sobre el sino del Halcón Milenario o el árbol genealógico de Rey —sobre el que se esperan sorprendentes revelaciones—. Ni tan siquiera ha confirmado ni desmentido la presencia de los entrañables Porgs en este último acto, lo cual es representativo sobre el nivel de secretismo que podemos esperar de aquí al mes de diciembre.

Lo que sí ha comentado en otra entrevista con el medio IGN es que tuvo una reunión con George Lucas antes de rodar 'The Rise of Skywalker', aprovechando para remarcar que su intención es "dar un final a las tres trilogías" y que quiere "que un niño vea los episodios del uno al nueve y vea una única historia".

Esto último daría sentido a la presencia de Palpatine en el gran redoble final de la nueva trilogía —y de la franquicia al completo—, cerrando un arco de villano redondo por todo lo alto. Cómo se justificará narrativamente es aún un misterio; para eso tendremos que esperar hasta el 20 de diciembre, fecha en la que se estrenará 'The Rise of Skywalker'.