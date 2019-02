Las diez películas con las que Disney quiere volver a arrasar en 2019

Disney siempre ha estado en boca de todos los aficionados al séptimo arte, pero después de las maniobras empresariales que la compañía llevó a cabo el pasado 2018, que le sirvieron para apoderarse de buena parte de la industria televisiva y cinematográfica norteamericana —además de incluir un número considerable de licencias jugosísimas que explotar en diferentes proyectos—, las cosas han alcanzado un nuevo nivel, pudiendo comenzar a hablar de una especie de plan de dominación mundial que trasciende a cualquier índice de popularidad.

Bromas aparte, este 2019 se presenta como uno de los años más propicios para que Disney continúe ocupando los puestos más destacados dentro de la industria audiovisual. Además del lanzamiento de su plataforma de streaming Disney+, la compañía del ratón Mickey tiene guardadas en la recámara diez balas en forma de largometraje con las que planea arrasar la taquilla durante los próximos meses. Mucho ojo, porque el número de bombazos asegurados llega a dar vértigo.

'Capitana Marvel' ('Captain Marvel')

Fecha de estreno: 8 de marzo

Como no podía ser de otro modo, los planes de dominación de Disney en 2019 pasan por seguir exprimiendo su Universo Cinematográfico de Marvel con dos largometrajes, siendo el primero de ellos un 'Capitana Marvel', que sirve de antesala al plato fuerte superheróico de la temporada.

Es harto complicado que la primera película de la Casa de las Ideas protagonizada íntegramente por una mujer no sea un éxito rotundo, tanto por su ambientación –benditos años 90- y su reparto, como por tener una 'Vengadores: Endgame' a la vuelta de la esquina en la que Carol Danvers va a tener mucho que decir.

'Dumbo'

Fecha de estreno: 29 de marzo

Otra de las constantes de Disney durante este curso cinematográfico será la de continuar bombardeando con sus adaptaciones live action de clásicos animados, siendo su próxima "víctima" un entrañable Dumbo que se unirá a fiascos como 'La cenicienta' o 'La bella y la bestia', esperemos, con mucha más fortuna.

Para ello, la compañía del ratón Mickey ha vuelto a confiar en Tim Burton, quien ya firmó la aberrante 'Alicia en el país de las maravillas' en el año 2010 abriendo la lata de esta tendencia, y que se ha rodeado de un reparto de primer nivel encabezado por Colin Farrell, Michael Keaton, Danny DeVito y Eva Green. Por el momento, y fijándonos en su tráiler, la cosa no pinta nada mal.

'Penguins'

Fecha de estreno: 17 de abril (EE.UU.)

Mucho ojo, porque entre superhéroes, jedis y personajes animados que cobran vida, destaca el adorable pingüino Steve; un atípico protagonista para un documental que, no os voy a engañar, acaba de convertirse en uno de los largometrajes que más espero a corto plazo —aunque tiene toda la pinta de que va a hacer llorar fuerte a más de uno—.

Detrás de 'Penguins' se esconde Alastair Fothergill, responsable de piezas tan espectaculares como 'Deep Blue', 'Tierra' o, ya de la mano de Disney Nature, la genial 'Chimpancé', así que podemos contar con un viaje impagable en términos visuales y emocionante en lo que respecta a la narrativa.

'Vengadores: Endgame' ('Avengers: Endgame')

Fecha de estreno: 26 de abril

No creo que haya mucha falta explicar por qué 'Vengadores: Endgame' se sitúa, junto a la última entrega de 'Star Wars', como la mayor baza de Disney para arrasar la taquilla y devorar a sus competidoras como si de Galactus merendando planetas se tratase; especialmente después del desolador panorama que nos dejó 'Infinity War'.

El regreso del supergrupo marvelita por excelencia, más que una película, es todo un evento cinematográfico, y el peregrinaje de los fans a las salas de cine para ver cómo se resuelve el desaguisado organizado por Thanos está asegurado; sobre todo para comprobar si, como se intuye, daremos la despedida definitiva a algunos de nuestros "Vengatas" más queridos.

'Aladdin'

Fecha de estreno: 24 de mayo

Si algo nos ha espinado en la inmensa mayoría de remakes en acción real de clásicos Disney, eso ha sido el tratamiento de unos efectos visuales que parecen haber sido estrenado obsoletos y que no terminan de funcionar al intentar trasladar personajes del 2D animado a un 3D integrado con actores y entornos reales.

El caso de la 'Aladdin' de Guy Ritchie parece seguir esta misma estela —el aterrador genio interpretado por Will Smith que se vio en el último tráiler no parece indicar lo contrario—, pero es prácticamente seguro que la nostalgia y el encanto del filme original ayudarán para multiplicar en el box office la inversión hecha inicialmente en la película.

'Toy Story 4'

Fecha de estreno: 21 de junio

Los firmantes de la compra de Pixar por parte de Disney probablemente sigan riéndose con lágrimas en los ojos cada vez que se despiertan por la mañana, porque la operación, además de redonda, les ha asegurado contar con el estudio de animación 3D más vanguardista —tanto en lo técnico como en lo narrativo—.

Este año, después de brindarnos la notable secuela de 'Los increíbles', Pixar vuelve a sacar la artillería devolviéndonos a los personajes con los que debutaron en la gran pantalla en una cuarta parte de 'Toy Story' que, ahora sí, huele a despedida definitiva. Id preparando los pañuelos, porque las puñaladas directas al corazón estarán a la orden del día.

'El rey león' ('The Lion King')

Fecha de estreno: 19 de julio

Ni una, ni dos, sino tres son las live action que Disney va a estrenar en 2019 —quien mucho abarca...—. Pero no seré yo quien se queje si esto implica que veamos una 'El rey león' cuyo primer tráiler me ha tenido con la mandíbula desencajada hasta este mismo momento gracias a un despliegue visual que, ahora sí, promete marcar la diferencia.

Jon Favreau, que ya maravilló con su versión de 'El libro de la selva' vuelve a ponerse a las riendas de un proyecto que juega con la desventaja de adaptar una de las cintas más queridas por los amantes de la animación. Eso sí, el deslumbrante reparto de la cinta y una trama por la que no pasan los años apuntan a una experiencia memorable.

'Artemis Fowl'

Fecha de estreno: 9 de agosto

Menos buena pinta tiene 'Artemis Fowl', que parece ser el enésimo intento de dar forma a una franquicia exitosa a partir de material literario destinado al público juvenil como sucedió con 'Harry Potter' o, en menor medida, 'Los juegos del hambre'.

¿Estaremos ante uno de estos dos últimos ejemplos o veremos otro batacazo como 'Divergente'? Habrá que esperar hasta el próximo verano para comprobarlo, pero, desde luego, contar con un director tan solvente como Kenneth Branagh tras las cámaras, invita a dar a la producción un voto de confianza.

'Frozen 2'

Fecha de estreno: 29 de noviembre

Sí, que Disney tenga a Pixar en sus filas está muy bien, pero esto no significa que haya que menospreciar a un departamento de animación 3D que ha ido mejorando progresivamente desde su debut en solitario con 'Chicken Little' en el año 2005 hasta tocar techo recientemente con la fabulosa 'Ralph rompe Internet'.

Qué mejor vuelta al ruedo de la división CGI de la compañía que con la segunda parte del que, probablemente, sea su mayor éxito hasta la fecha; una 'Frozen 2' que promete poner patas arriba la campaña prenavideña. Sólo pido que no vuelvan a darnos tantísimo la turra con una canción como sucedió hace unos años con el 'Let it go' de marras. Por favor.

'Star Wars: Episodio IX'

Fecha de estreno: 20 de diciembre

¿Qué mejor forma de dar carpetazo a un año que con una nueva película de 'Star Wars' en el cine? Francamente, a mi no se me ocurre nada mejor para digerir el exceso de azúcar navideño, y aunque hasta el momento la información sobre el 'Episodio IX' sea prácticamente inexistente —mientras escribo estas líneas se rumorea el lanzamiento de un tráiler de forma inminente—, el hype está asegurado.

Puede que seas una de esas personas que quisieron prender fuego a unos cuantos contenedores después de ver el controvertido 'Episodio VIII' o, por el contrario, disfrutaste completamente de la propuesta de Rian Johnson. Pero eso no importa, porque me juego lo que queráis a que muchos iréis corriendo al cine para ver cómo cierra J.J. Abrams al periplo galáctico de Finn, Rey, Poe y compañía.