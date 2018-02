Los creadores de 'Juego de Tronos' preparan una nueva serie de películas de 'Star Wars'

Disney no está dispuesta a dejar de exprimir el universo de Star Wars. Hace unos meses se confirmó que Lucasfilm había llegado a un acuerdo con Rian Johnson, director de 'Star Wars: Los últimos Jedi' ('Star Wars: The Last Jedi'), para hacer una nueva trilogía totalmente alejada de los Skywalker y ahora se ha anunciado que David Benioff y D.B. Weiss, creadores de 'Juego de Tronos' ('Game of Thrones'), van a hacer otra serie de películas dentro del universo creado por George Lucas.

Por ahora se ha concretado que Benioff y Weiss van a escribir y producir una cantidad indeterminada de películas que también se alejarán de la familia Skywalker pero que tampoco guardará relación con la trilogía que prepara Johnson. Más allá de eso no han querido concretar nada sobre su historia, quizá porque simplemente ni siquiera tengan muy clara cuál es a día hoy. Esto ha sido lo que Benoff y Weiss han comentado sobre la noticia:

En el verano de 1977 viajamos a una galaxia muy muy lejana y hemos estado soñando sobre ella desde entones. Nos sentimos honrados por esta oportunidad, un poco aterrados por la responsabilidad y muy emocionados por ponernos manos a la obra tan pronto como finalicemos la temporada final de 'Juego de Tronos'.

Por su parte, Kathleen Kennedy, presidenta de Lucasfilm, ha querido destacar el enorme talento de Benioff y Weiss para contar historias, la complejidad de los personajes que han manejado y la riqueza de la compleja mitología que han tenido en sus manos. Ahora espera que traiga nuevas emociones al universo de Star Wars y no seré yo quien vaya a llevarle la contraria.

La única duda que me deja esta noticia es saber en qué posición queda entonces 'Confederate', la nueva serie que estaban preparando para HBO. Su punto de partida ya provocó tal polémica al anunciarse el proyecto que se inició un boicot para que nunca llegase a hacerse, ¿habrán conseguido las quejas que la cadena se replantee su postura? Por lo pronto, sospecho que Benioff y Weiss van a estar muy ocupados con 'Star Wars' como para seguir a bordo de 'Confederate'...

Vía | Star Wars