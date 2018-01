Ya es oficial: no habrá 'Juego de Tronos' hasta 2019

Ya es oficial. Desde que acabase la temporada 7 se rumoreaba que 'Juego de Tronos' ('Game of Thrones') no volvería en 2018 y ahora tenemos el anuncio de HBO que despeja las dudas. Todavía no hay fecha oficial pero la popular serie basada en la obra de George R.R. Martin terminará su historia en 2019.

Los showrunners David Benioff y Dan Weiss ya avisaron que iban a dedicar un año y medio creando la octava temporada, con el objetivo de hacerla lo más satisfactoria y espectacular posible; el rodaje empezó en octubre y se prolongará hasta este verano. Ahora, el jefe de programación de HBO, Casey Bloys, ha confirmado a EW lo que ya reveló una de las protagonistas, Sophie Turner, que en una reciente entrevista se le escapó que 'Juego de Tronos' regresaría el año que viene.

En una nota de prensa, HBO ha confirmado los nombres clave de la temporada final de 'Juego de Tronos', que ya sabíamos que sólo constará de seis episodios:

La serie de fantasía épica volverá con los seis episodios de su octava y última temporada en 2019. David Benioff & D.B. Weiss, David Nutter y Miguel Sapochnik serán los directores de la nueva temporada. Los escritores son David Benioff & D.B. Weiss, Bryan Cogman y Dave Hill. Firman como productores ejecutivos David Benioff, D.B. Weiss, Carolyn Strauss, Frank Doelger y Bernadette Caulfield; coproductores ejecutivos serán Bryan Cogman, Guymon Casady, Vince Gerardis y George R.R. Martin.

El estreno de 'Juego de Tronos' en 2019 tiene sentido desde un punto de vista creativo, es la última temporada y hay mucha expectación por ver cómo acaba todo (se rodarán varios finales para evitar que se filtren los mayores spoilers), pero también evita el choque con 'Westworld', otra de las series más ambiciosas de HBO, que vuelve en 2018 con su segunda temporada.

Cabe destacar que HBO también tiene en desarrollo una adaptación de 'Watchmen' con Damon Lindelof pero aún están trabajando en los guiones así que perfectamente pueden dejar el estreno para el año 2020.