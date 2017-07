El trailer de la temporada 2 de 'Westworld' garantiza que el parque de HBO sigue siendo elegante y violento

El rodaje de la temporada 2 de 'Westworld', el lujoso western de ciencia-ficción de HBO acaba de empezar (arrancó hace apenas unas semanas), pero el canal no se ha resistido a desvelar en la Comic-Con un pequeño adelanto de lo que nos espera en la segunda temporada. Todo al ritmo de la simbólicamente adecuada 'I Gotta Be Me de Sammy Davis Jr.', al más puro estilo de la serie.

En el trailer, sin diálogos ni banda sonora de ambiente, recuperamos a algunos de los personajes más icónicos de la primera temporada, enfrentados a las nuevas situaciones en la que les dejó la tremenda season finale: el Hombre de Negro (Ed Harris) cubierto de sangre, Dolores (Evan Rachel Wood) a lomos de un caballo y libre al fin, Maeve (Thandie Newton) y Lee (Simon Quarterman) contemplando una masacre de Huéspedes y Bernard (Jeffrey Wright) mirando un robotigre hecho trizas.

A todos ellos se unirán nuevos personajes como el militar Craddock (Jonathan Tucker) que llega para poner orden o un par de visitantes del parque (Katja Herbers y Neil Jackson) a quienes les pilla todo el apocalipsis robótico en el que imaginamos que se centrará la segunda temporada. Aunque sus incorporaciones al reparto se anunciaron hace unas semanas, todos ellos estuvieron presentes en el panel de la Comic-Con.

Aún sin fecha de estreno exacta, este caótico parque de atracciones del futuro producido por Jonathan Nolan, JJ Abrams y Lisa Joy reabrirá sus puertas en algún momento de 2018.