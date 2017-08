NoConfederate, el boicot a la nueva serie de los creadores de 'Juego de Tronos'

Hace ya un par de semanas se anunciaba que los creadores de ‘Juego de Tronos’ tenían un nuevo proyecto en HBO. Se titula 'Confederate' y plantea una línea temporal alternativa en la que los estados del sur se separaron de los unionistas, dando pie a un país en el que la esclavitud sigue existiendo. Todo ello como antesala de la Tercera Guerra Civil Americana. Una premisa muy delicada que ha llevado a una campaña de boicot contra la cadena para intentar que el proyecto no salga adelante.

La base del boicot la encontramos en el hashtag #NoConfederate que encabezó las listas de Trending Topics en Estados Unidos durante la emisión del último episodio de 'Juego de Tronos', logrando el segundo puesto a nivel mundial. Detrás de esta peculiar iniciativa encontramos a April Reign, quien ya fue en su momento una de las activistas detrás del #OscarsSoWhite y que ha querido mostrar la gran cantidad de espectadores que hay en contra de la serie.

El motivo del boicot y la postura de HBO

Now, if we can get #NoConfederate trending worldwide at a specific time w/ just 3 days' notice, imagine what we can do with more time. pic.twitter.com/k6goRtBTKK — April (@ReignOfApril) July 31, 2017

No han faltado las amenazas de cancelar cuentas de HBO si 'Confederate' llega a hacerse y la campaña va a seguir adelante, estando previsto hacer lo mismo este próximo domingo durante la emisión del próximo capítulo de 'Juego de Tronos'. Simplemente no quieren que exista la serie por el tema que va a abordar, y es ahí donde tenemos el gran problema del boicot: ¿qué sentido tiene hacer algo así con una serie de la que únicamente conoces su premisa?

Está claro que es un tema peliagudo y que va a requerir una sensibilidad especial, pero eso es algo de lo que tanto David Benioff como D.B. Weiss son plenamente consciente. Por lo pronto, ya han contratado al matrimonio afroamericano formado por Malcolm y Nichelle Tramble Spellman para sentar las bases de 'Confederate'. Sobre el papel, el único delito de la serie es su temática, pero también se agarran al pobre retrato de los afroamericanos en 'Juego de Tronos' para sustentar sus quejas.

A fin de cuentas, la serie basada en las novelas de George R. R. Martin está dominada por los personajes blancos y los únicos de color con cierta presencia aparecieron para ser liberados por Daenerys. La cuestión ahí es que Benioff y Weiss estaban atados de pies y manos por el material original. El propio autor se pronunció al respecto en su momento recordando que la historia transcurre unos 300 años antes de Cristo y que entonces el tema de la diversidad era bien diferente.

Malcolm Spellman señala que en 'Confederate' solamente una parte del país mantiene en pie la esclavitud y que la serie no recurrirá a elementos icónicos del mismo como los latigazos o las plantaciones. Por su parte, Casey Bloys, jefe de programación de HBO, no dudó en salir en defensa de 'Confederate', pidiendo al público que espere a poder ver la serie para juzgarla y explicando lo que buscan conseguir con ella:

Todo el mundo entiende la importancia de hacerlo bien. Si lo conseguimos, hay una gran oportunidad para avanzar en la discusión racial en Estados Unidos. Si puedes dibujar una línea entre lo que estamos viendo hoy con supresión de votos, encarcelaciones masivas, falta de acceso a la educación pública y a seguro médicos con nuestro pasado e historia compartida, es una línea importante y una conversación que merece la pena tener. Entendemos el alto nivel de dificultad, pero es un riesgo que merece la pena tomar.

Bloys también ha reconocido que fue un error anunciar la serie a través de una nota de prensa en lugar de hacer una presentación en condiciones que permitiera a los periodistas preguntar todo lo que quisieran sobre la serie. De esta forma se habría entendido mejor qué es lo que quieren lograr con 'Confederate', pero me temo que ya no hay marcha atrás y a HBO no le va a quedar otra que tomar una decisión: ¿ceder al boicot o seguir adelante sin más?

Amazon se aprovecha de lo sucedido

Además, no sé hasta qué punto será una casualidad, pero Amazon ha anunciado hace apenas unas horas un proyecto que parece una respuesta directa a todo lo que está sucediendo con 'Confederate'. También propone una línea temporal diferente, pero en ésta los afroamericanos recibieron los estados de Louisiana, Mississippi y Alabama a modo de compensación por años de esclavitud. Esto da pie al país Nueva Colonia, que ha tenido unas relación complicada con el gobierno de Estados Unidos desde entonces.

Reign ha tardado bien poco en dar su apoyo al proyecto de Amazon, apuntando que tiene mucha más confianza en él que en 'Confederate'. Está claro que su propuesta argumental está mucho más en la línea de sus preocupaciones étnicas, pero por lo demás tenemos cero garantías de que vaya a ser una serie más interesante. De hecho, las dos suenan bien, pero sobre el papel a mí me inspira más confianza una que venga de los responsables de 'Juego de Tronos', la verdad.

We don't want to see no WHAT IF Slavery shows, only facts .. stop traumatizing black Americans #noConfederate pic.twitter.com/BxPjfR2i4H — Lela Victoria (@LelaV89) July 31, 2017

Más allá de toda la polémica, lo que nos queda es algo potencialmente muy dañino si acaba consiguiendo su objetivo. Y es que es muy fácil acusar de racista a 'Confederate' echando mano de su premisa, pero argumentos así se van a poder aplicar a infinidad de series a poco que traten temas un poco espinosos. Personalmente, puedo entender los motivos que han llevado a hacer una campaña así, pero también me parece una iniciativa muy peligrosa y espero que HBO no ceda a sus presiones.