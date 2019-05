Hay vida más allá de Skywalker: los Caballeros de la Vieja República como una gran opción de futuro para Star Wars

Hace unos días, Kathleen Kennedy, presidenta de Lucasfilm, confirmó definitivamente que 'Knights of the Old Republic' sería la base de una futura producción de 'Star Wars'. Kennedy reconoció en declaraciones a MTV que estaban tanteando distintas opciones: "hemos intentado con 'Solo' hacer dos películas al año, y nos dio la impresión de que no iba a funcionar. Así que retrocedimos un poco". Pero, concluía Kennedy, la posibilidad de hacer otras historias está sobre la mesa.

De hecho, ahora mismo hay en pie una bifurcación para el futuro de la franquicia, una vez concluya la saga Skywalker. Por una parte, Rian Johnson prepara algo que ya se sabe que no tendrá conexión con la Vieja República. Por otra, los showrunners de Juego de Tronos David Benioff y D.B. Weiss planifican nuevas trilogías de 'Star Wars', pero no se sabe nada de ellas. ¿Serán esas las que están vinculadas a la Vieja República? De momento, Kennedy solo apunta a ello casi en plan globo sonda, pero la reacción de los fans ha sido altamente positiva: el universo de la Antigua República es, posiblemente, el más querido por los seguidores de la franquicia después de la trilogía original.

Por supuesto, no son los únicos proyectos que maneja Disney para prolongar el universo 'Star Wars'. Está la esperadísima serie bandera de Disney+, 'The Mandalorian'; otra serie aún sin nombre que prolonga las aventuras de Cassian Jeron Andor de Diego Luna que vimos en 'Rogue One'; y la continuación de la animada The Clone Wars, también en Disney +

El futuro en la Vieja República

#Lucasfilm president Kathleen Kennedy talked to us about the future of #StarWars – including a Knights of the Old Republic movie and female filmmakers taking the helm, as well as Palpatine’s surprise return in the trailer for @StarWars #EpisodeIX pic.twitter.com/HCjEhdlRv7 — MTV NEWS (@MTVNEWS) April 16, 2019

El formato original de 'Knights of the Old Republic' fue el de un videojuego RPG publicado por LucasArts en 2003, con una secuela también muy aclamada, desarrollada por Obsidian Entertainmente en 2004, y un MMORPG titulado The Old Republic' en 2011. La acción tiene lugar cuatro mil años antes de la fundación del Imperio, cuando un Sith llamado Darth Malak lanza un ejército contra la República, y el jugador da vida a un Jedi que tiene que detenerlo.

Aunque una proyectada tercera entrega de la saga para PS3 y Xbox 360 nunca llegó, el mundo de la Antigua República se expandió a partir de 2006 con una serie de comics de Dark Horse y varias novelas. Lo que realmente dio fama a los videojuegos fue la posibilidad de que, con sus acciones y decisiones, el jugador (que iba configurando a su personaje a partir de tres clases iniciales) se alineara con cualquiera de los dos bandos, llegando incluso a poder ser atraído por el Lado Oscuro, lo que haría mutar su aspecto.

Sin duda, se trata de un universo sugerente y digno de ser explorado: más allá de la famosa trilogía de precuelas que presentaba los orígenes de Darth Vader, en los tiempos de la Vieja República (previa a la República Galáctica, a la que sucedió el Imperio que acabamos conociendo en la trilogía original). Por entonces los efectos del Lado Oscuro solo se están empezando a descubrir y ya hay una división primigenia entre los Jedi más puros y los que creen que el Lado Oscuro es una buena forma de potenciar la Fuerza. A eso se suman las habituales conspiraciones políticas, con determinados sectores de la República comenzando a ganar poder de cara a un conflicto futuro.