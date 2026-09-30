Tom Cruise quería que 'Días de Trueno 2' la dirigiese el autor de una de las películas más exitosas de Marvel. Decidió irse a 'Star Wars' en su lugar

Tom Cruise ha vuelto a coger las riendas de su carrera después de quedarse encallado haciendo la mejor saga de acción de la historia (no hay otra manera de definir 'Misión Imposible'), y, como en sus inicios, ha vuelto a acercarse a algunos directores prometedores para hacer películas con ellos. A Iñárritu se sumará Jonathan Levine, que hará 'Días de Trueno 2', pero este último no era la primera opción del actor.

Ghost Cruise

Tal y como cuenta Puck en su newsletter, Cruise persiguió a Shawn Levy "de manera agresiva" para conseguir que dirigiese la secuela de 'Días de Trueno', pero el director de 'Deadpool y Lobezno' y la futura 'Star Wars: Starfighter' lo rechazó para convertirse en el responsable de 'Ghost Rider', la película de Marvel protagonizada por Ryan Gosling.

Tiene sentido: no podemos olvidar que Cruise "dirigió" una escena de la nueva película de 'Star Wars', y es probable que su experiencia en el set de rodaje, sumada al éxito de Levy (con películas como 'Noche en el museo' o 'Free guy'), le llevara a querer trabajar con él. Levy, que este año se ha vuelto de oro por producir 'Backrooms', ha preferido tirar a lo seguro y quedarse en Marvel con los actores que conoce. Nadie puede culparle.

Después de 'Días de Trueno 2' nadie sabe muy bien lo que le espera a Cruise. Su proyecto con SpaceX está aparentemente muerto, no está claro que 'Top Gun 3' le vaya a tener en el centro de la aventura, 'Al filo del mañana 2' lleva siendo un rumor demasiado tiempo como para seguir teniendo esperanza y otras películas que ha anunciado, como las dos siguientes de su amigo Christopher McQuarrie ('The Gauntlet', con Scarlett Johansson, y 'Broadsword', junto a Henry Cavill) están en un estado de pre-producción eternas. ¿Tendremos que sumarle pronto otro proyecto enquistado con Levy? Quién sabe.

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