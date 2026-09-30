Estrenos (30 de septiembre). 80 series, películas y documentales en Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney+, Movistar Plus, Filmin, Apple TV y SkyShowtime

Despedimos septiembre y con ello el que tradicionalmente ha sido el principio de la temporada televisiva. No es que esto importe mucho en la era del streaming, pero a veces se echan de menos unos calendarios tan disciplinados como el de la televisión en abierto. Pero no quiero ser nostálgico porque, como cada miércoles, llega el momento de repasar los estrenos.

Aquí tenemos nada menos que 80 series, películas y documentales que llegan desde hoy a Netflix, Prime Video, HBO Max, Filmin, Movistar Plus, SkyShowtime, Apple TV y Disney+. Veamos.

Al este del Edén

Creada por Zoe Kazan | Reparto: Florence Pugh, Christopher Abbott, Mike Faist, etc.

Nueva adaptación de la obra de John Steinbeck que llega de la mano de Zoe Kazan, nieta del que inmortalizó la obra en la gran pantalla, Elia Kazan. Nos vamos a toda una epopeya en torno a dos familias californianas a principios del siglo XX.

Estreno el jueves en Netflix (7 episodios)

Kill Jackie

Creada por Tom Butterworth y Conor Keane | Reparto: Catherine Zeta Jones, Daniel Ings, Óscar Jaenada, etc.

Basada en 'El precio que pagas', la serie sigue a una mujer que lleva años viviendo una vida de lujo después de haber dejado atrás su pasado como una importante traficante de drogas. Sin embargo su vida relativamente tranquila se ve interrumpida cuando llega una banda de asesinos contratada para matarla.

Estreno el viernes en HBO Max (8 episodios, semanal)

Todos los estrenos

Netflix

Prime Video

Jueves

Prefiero la muerte

Reina roja T2

HBO Max

Disney+

Adults T2 (miércoles)

Cars: una espeluznante aventura de Halloween (jueves)

Coven Academy: El hechizo de las brujas (viernes)

Jeff y sus amigos superhéroes (miércoles)

Mission: Tozakura Family T2

NCIS T1-18 (jueves)

Soulm8te (jueves)

Spy x Family T1-2 (domingo)

Tokyo Revengers: War of the Three Arc T4 (viernes)

Movistar Plus

Cleaner: Rescate vertical (viernes)

El otro Chiquito (jueves)

A Place Called Silence (jueves)

Terminator: La saga contra las máquinas (miércoles)

Filmin

Todos el viernes, excepto indicado lo contrario

Apple TV

Viernes

Las hermanas Grimm T2

La última gran escalada: El K2 en invierno

SkyShowtime

Max y la pandilla medieval T2 (sábado)

Todo lo mejor en Espinof

Si por un casual no os convencen los estrenos de esta semana... venga que tenemos nuestros infalibles rankings con las mejores series y las mejores películas de este 2026. ¿Que lo queréis por plataformas? pues aquí están nuestras series y películas favoritas de Netflix y las series más destacadas de HBO Max, Prime Video y Disney+ en este año. Además, podéis votar vuestras favoritas tanto en cine como en series.

Por cierto, si quieres estar enterado de todo, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.

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