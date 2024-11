El thriller criminal más perturbador que 'Longlegs' que acaba de llegar a streaming. Asesinatos, desapariciones de niños y un misterio muy siniestro

El viernes 22 de noviembre se estrena en Filmin, 'Las desapariciones' (The Soul Eater), la última película dirigida por el dúo más famoso del cine de terror francés, formado por Alexandre Bustillo y Julien Maury, que se consagraron como dos de los nombres más relevantes del género en Europa gracias a su ópera prima, la muy influyente y salvaje 'Al interior', punta de lanza del llamado "Nuevo Extremismo Francés".

Tras aquella, la pareja ha ido probando diferentes subgéneros del cine de terror, formando una amplia colección en el panorama a lo largo de su filmografía, pero todas con el nexo común del gore. Por ejemplo, en 'Livide' rodaban lo que es 'Abigail' hace más de una década, con toques de Argento. En 'Aux yeux des vivants' los protagonistas son un trío de chicos de catorce años, y parecía una versión obscena de 'Stranger Things', también se atrevieron con una precuela de 'La matanza de Texas' titulada 'Leatherface' e incluso con una 'Candyman' en clave slasher de extrarradio llamado 'Kandisha'.

Un Nordic Noir con un tema sórdido

Tras hacer una original película de casas encantadas bajo el agua, en 'La casa de las profundidades', casi dos décadas después de su debut, la pareja cambia por primera vez de género, aunque sin abandonar el fantástico, para ofrecer su primer thriller de investigación, que adapta la novela 'Le Mangeur d'âmes', de Alexis Laipsker, una muestra de novela negra francesa que, como si fuera una versión hardcore de 'El guardián invisible' mezcla leyendas locales, brutales asesinatos y niños desaparecidos.

'Las desapariciones' sigue a dos investigadores forasteros que se encuentran como improbables compañeros en el remoto pueblo de montaña francés de Roquenoir cuando deben investigar un violento y extraño homicidio que parece estar relacionado con la misteriosa desaparición de niños en la zona. La comandante Elizabeth Guardiano (Virginie Ledoyen) y el capitán de la gendarmería Franck De Rolan (Paul Hamy) se enfrentan desde el principio creando una pequeña rivalidad mientras siguen sus propios instintos.

A medida que la fantasmagórica fachada de Roquenoir da paso a descubrimientos más siniestros, Guardiano y De Rolan se dan cuenta de que si cooperan llegarán mucho más lejos. Los cadáveres grotescos fruto de violentos asesinatos comienzan a aparecer justo cuando los habitantes del pueblo hablan de una antigua leyenda ancestral que se refiere a "El devorador de almas", un ente con cuernos del bosque que se erige como siniestra presencia constante que envuelve el caso en un misterio sobrenatural.

Muertes salvajes y un misterio turbio

'Las desapariciones' tuvo su premier mundial en el Festival de Rotterdam, y en nuestro país ha podido verse en el Atlàntida Mallorca Film Fest y el Festival de Sitges, antes de su llegada a Filmin. Donde Bustillo y Maury comentaron que la película cuenta con la complicidad del autor de la novela original:

"Entendió muy bien que teníamos que apropiarnos de la historia y aportarle nuestra propia visión. Esto significa que cortamos ciertos pasajes, añadimos otros, fusionamos personajes... un auténtico trabajo de adaptación para que al final la historia dure dos horas. ¡Y a Alexis le encantó el resultado!".

La película aborda un tipo de crimen muy perturbador que involucra a niños pequeños, aunque los directores no muestran demasiado, quizá huyendo de un sensacionalismo barato al que acaban llegando por la vía de la violencia, ya que en ocasiones parece una explotación del estilo 'Seven' hecho por Lucio Fulci, aunque no deja de tener bastantes resemblanzas con la reciente 'Longlegs', por su mezcla entre el policial más crudo y los elementos casi satánicos, que se ha repetido también en 'Grotesquerie'.

Sin embargo, esta tiene más afinidad con el clásico Polar Francés, aunque juega con el tópico del cine policíaco que reúne a dos policías de caracteres muy distintos, y reconocen que su principal referente al afrontar esta adaptación fue 'Los ríos de color púrpura':

"Seguimos un poco el mismo enfoque que Mathieu Kassovitz. Su película trataba un tema serio, la eugenesia, desde el ángulo del entretenimiento. Nuestra película aborda la cuestión de una determinada forma de crimen muy oscura, pero sin ser un drama social o una especie de docuficción. Queríamos dar protagonismo al misterio y, en definitiva, producir una auténtica película de género, con peleas, suspense, persecuciones, efectos gore..."

