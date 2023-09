Guillermo del Toro pudo haber dirigido su propia película de 'Star Wars': David S. Goyer confirma que escribió un guión adjudicado al cineasta mexicano

No voy a negar que, desde hace una temporada, cada vez que se anuncia un nuevo proyecto de 'Star Wars' no puedo evitar hacer un gesto con la mirada que podría traducirse como: "no saben parar". Puede que me haya hecho mayor de golpe —no lo creo—, pero la expansión infinita del universo galáctico de George Lucas está dejando de interesarme a pasos agigantados; aunque siempre hay espacio para la sorpresa.

Desgraciadamente, el único largometraje de la saga que me ha llamado poderosamente la atención, no va a ver la luz. Este no es otro que el que debería haber dirigido Guillermo del Toro sobre un libreto de David S. Goyer, y cuya existencia acabamos de conocer gracias a una entrevista del guionista en el podcast Happy Sad Confused de Josh Horowitz.

En él, Goyer confesó que "escribió una película de Star Wars no producida que iba a dirigir Guillermo del toro". Cuando Horowitz preguntó que ocurrió con el proyecto, el escriba explicó lo siguiente:

"Había muchas cosas detrás ocurriendo tras bambalinas en Lucasfilm en aquél momento, pero es un guión genial... Llegaron a crearse muchos artworks geniales para ella".

Por supuesto, Del Toro, muy activo en redes sociales, no tardó en hacerse eco de las declaraciones del guionista con un críptico mensaje: "Cierto. No puedo decir mucho. Tal vez dos letras. J y BB. ¿Son tres letras?". Por supuesto, el fandom no ha tardado en empezar a especular, centrando sus teorías sobre Jabba el Hutt e, incluso, el entrañable droide BB-8.

Durante la conversación con Happy Sad Confused, David S. Goyer confirmó que este no fue el único proyecto de 'Star Wars' con el que estuvo involucrado. Además, también escribió un guión para una película que narraría los orígenes de la orden Jedi ambientada 25.000 años antes de los eventos de la franquicia que conocemos; un título que también cayó en saco roto... aunque no completamente.

No debemos olvidar que el pasado mes de abril, durante la Star Wars Celebration de Londres, el cineasta James Mangold describió el título de la saga en el que está trabajando como "Los diez mandamientos de la Fuerza", "una especie de historia de orígenes sobre cómo la Fuerza llegó a conocerse, entenderse, utilizarse y aprovecharse". Está claro que desde LucasFilm no quieren desechar la idea de viajar a un pasado muy, muy lejano para seguir exprimiendo la gallina de los huevos de oro.

