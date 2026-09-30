"Una película perfecta en todos los sentidos". El thriller de los 90 que Tom Hanks considera imposible de superar

A sus 70 años recién cumplidos, Tom Hanks puede presumir de una filmografía envidiable, merecedora de dos premios Oscar consecutivos, una hazaña que nadie ha vuelto a lograr desde entonces, gracias a títulos tan venerados como 'Philadelphia' y 'Forrest Gump'. También ha participado en grandes epopeyas como 'Salvar al soldado Ryan'. Pero no es de ninguno de los éxitos de su carrera de lo que hoy vamos a hablaros, sino de una película de suspense estrenada hace 30 años que el actor considera sencillamente perfecta. Una producción a la que no puede ponerse pega alguna.

"Creo que 'Fargo' es una película perfecta en todos los sentidos: el guion es perfecto, la ejecución es perfecta y las actuaciones son absolutamente perfectas", declaró en una pequeña entrevista para The Movies, un documental de CNN dedicado a repasar la evolución y el impacto del cine estadounidense a lo largo de últimas décadas donde el thriller dirigido por los hermanos Coen fue brevemente protagonista. Pero, ¿de verdad fue tan buen largometraje? Bueno, ahí están todas sus distinciones como prueba.

Ganadora de dos premios Oscar

Fargo llegó a la 69.ª edición de los Oscar, celebrada en 1997, con siete nominaciones y acabó llevándose dos estatuillas: mejor guion original para los hermanos Coen y mejor actriz protagonista para Frances McDormand. Precisamente la intérprete recordó en The Movies que el papel de Marge Gunderson, la jefa de policía embarazada que investiga los crímenes que sacuden una tranquila comunidad de Minnesota, fue escrito pensando en ella. "Me emocioné mucho cuando Joel llegó a casa del trabajo diciendo que iban a empezar a trabajar en algo y que había un papel para mí", quiso recordar la actriz.

Y lo cierto es que no decepcionó. Ni ella ni el resto de implicados. Fargo supo crear un espléndido retrato de actitudes, diálogos y relaciones pueblerinas, podéis leer en la crítica a la carta de la cinta de culto que se publicó en Espinof, que nos llegó a millones de espectadores, y que además definió un estilo de narración que 18 años después brilló también como serie de televisión con una serie derivada de su universo. Especialmente son las dos primeras temporadas que puedes ver en HBO Max, Movistar Plus, Netflix y Prime Video. El film original actualmente solo está disponible por Prime Video.

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