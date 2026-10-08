Es la única serie de Netflix tan entretenida que la he visto dos veces. 9 episodios de pura diversión con un protagonista antológico

En Netflix se estrenan infinidad de series todos los años, pero la cantidad que realmente merece la pena es bastante reducida. A eso hay que sumarle que yo al menos es muy raro que vea cualquiera de ellas más de una vez, pero hay una estrenada hace apenas un año tan entretenida que ya me la he visto dos veces. Y no descarto que haya al menos una tercera.

La serie en cuestión es una comedia española protagonizada por Luis Zahera y Lucía Caraballo titulada 'Animal'. Algunos seguro que ya la habéis visto, pues tuvo el éxito suficiente para que Netflix la renovase, pero para otros igual pasó desapercibida y nunca está de más recordar por qué es un título único y especial dentro del catálogo de la plataforma.

Una serie única en el catálogo de Netflix

'Animal' no es una serie que se caracterice por una trama repleta de giros para enganchar al espectador. Aquí lo que encontramos es una sitcom sobre un veterinario de pueblo que se ve poco menos que obligado a aceptar un trabajo en la sucursal de una gran empresa liderada por su sobrina. Y en paralelo tiene que lidiar con un chanchullo en el que se vio envuelto y que podría tener repercusiones legales para él.

Al igual que la abrumadora mayoría de sitcoms, 'Animal' basa su fortaleza en contar con personajes con encanto y que las relaciones entre ellos sirvan como su principal razón de ser. Todo ello redondeado con los efectivos y divertidos diálogos escritos por el equipo comandado por Víctor García León, donde es cierto que se tiende a lo amable, pero sin por ello renunciar a una personalidad propia en la que el costumbrismo gallego juega un papel fundamental.

Para empezar el contraste entre dos modos de vida radicalmente opuestos sirve para que su componente de comedia de lugar trabajo destaque aún más, acertando en todo momento con su toque critica social ligera y también con las diferentes situaciones a las que ha de enfrentarse su protagonista, siendo entonces imposible no acordarse de 'House'.

Eso sí, 'Animal' no es una serie que busque la carcajada mediante una avalancha de gags, porque aquí priman los personajes, especialmente un superlativo Zahera como Antón -ya solamente la introducción del personaje es antológica-. Que su personaje funcione tan bien resulta esencial, porque perfectamente podría haber sido un irritante al que odies o perder todo lo que le hace único y acabar siendo tan inofensivo que solamente genere indiferencia.

Ahí la serie y el actor encuentro el justo punto intermedio para convertirse en un personaje inolvidable que se gana la simpatía del público. En ello también resulta clave la buena química que Zahera tiene con Caraballo, cuyo acento puede que no sea el más logrado del mundo, pero por lo demás también brilla como Uxia. Además, también es el personaje que más crece y evoluciona a lo largo de esta primera temporada.

Tampoco voy a deciros que 'Animal' se una obra maestra de la comedia, pero sí que tiene un encanto especial que te deja con ganas de más, porque 9 episodios saben a poco, siendo ese quizá uno de los motivos por los que haya querido volver a ella tan pronto. Por suerte, Netflix la ha renovado ya tanto por una segunda como una tercera temporada, por lo que por ahí podemos respirar aliviados.

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