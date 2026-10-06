Hoy en Netflix, la última y asombrosa película de un maestro del terror y la ciencia ficción que fue una inesperada sorpresa

Entrar en las obras tardías de maestros del cine se hace ahora con bastantes reservas, principalmente por miedo a que no tengan el mismo toque magistral de antes. Pero los más interesantes precisamente no persiguen recrear lo pasado sino buscar maneras de seguir contándose en el presente, lo cuál da fuerza a películas como ‘Los sudarios’ (’The Shrouds’).

Los muertos como miembros fantasma

La última película del maestro del body horror David Cronenberg es un techno-thriller paranoico y dramático tan inusual como cargado de fuerza. Una película de ciencia ficción única protagonizada por Vincent Cassel que ya esta disponible para ver en streaming a través de Netflix además de en Filmin.

La muerte de su esposa deja al empresario Karsh destrozado y obsesionado con mantener una conexión más allá de la vida. Es por ello que invierte en una tecnología que le permite observar en tiempo real el interior de una tumba mediante una imagen tridimensional captura por unos sudarios. Empezará a desarrollar sensaciones de paranoia una vez que tanto la tumba de su esposa como varias del cementerio aparecen un día profanadas.

Un Cronenberg notablemente envejecido explora la pérdida y también la presencia latente tras la muerte en su manera militantemente atea. Esto implica rechazar hacer un relato de fantasmas, y sí uno donde el amor perdido pasa a ser tanto como un miembro fantasma para el viudo como una fuente de paranoia.

Cronenberg explora de nuevo la transformación de la mente de maneras diferentes a las pasadas, pero todavía intrigado por la fascinación de los cuerpos (en este caso, los que están en proceso de descomposición). La muerte es tratada con impresionante gusto, tensión potente y hasta un peculiar sentido del humor en cómo introduce tecnologías como la Inteligencia Artificial.

Aquí finalmente da buen uso a esa textura ultralimpia que ha adquirido su cine desde que adoptó el digital y decidió mantenerse en la más pura austeridad por exigencias económicas. Cronenberg da una sorpresa agradable examinando dolores muy reales desde una fabricación fantástica puramente personal, además de lúcida como hacía tiempo que no mostraba.

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