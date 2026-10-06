Sylvester Stallone, a sus 80 años, sobre por qué tardó en sacar sus memorias: "Lo único de lo que no quería escribir era sobre mi vida"

Van a ser meses muy activos para Sylvester Stallone. En apenas unas semanas llegará la cuarta temporada de 'Tulsa King' y más adelante, en enero, está previsto el estreno de 'Yo soy Rocky', un drama basado en hechos reales que reconstruye la lucha del actor por sacar adelante la película que cambió su vida y le catapultó al estrellato. Aquel film narrará así una historia en la vida del también protagonista de 'Rambo', pero quienes quieran profundizar más en su vida pueden leer su libro de memorias: 'The Steps'.

Recién lanzado en librerías, 'The Steps' se presenta como una biografía tan íntima como inspiradora en las que "Sly" repasa el camino que le llevó desde una infancia complicada y años de dificultades económicas hasta convertirse en una de las mayores figuras de Hollywood. En definitiva, una publicación donde el actor reflexiona sobre los obstáculos, sacrificios y decisiones que marcaron su carrera, reivindicando valores como la perseverancia, la resiliencia y la capacidad de sobreponerse a la adversidad.

"Vas excavando y mucho de lo que encuentras no es bonito"

Lo cual no ha sido fácil para él, como reconoció charlando con TheAP. "Me contactaron varias veces y la única cosa de la que no quería escribir era de mi vida; todo el mundo tiene, ya sabes, esta vida ambivalente y llena de altibajos como una montaña rusa, y la mía no siempre es el viaje más placentero. Es muy difícil, es muy difícil, eh... porque pasé 50 años enterrando todo eso, ya sabes. Es simplemente... y es como si te encontraras con una ciudad perdida: vas y empiezas a convertirte en tu propio arqueólogo espiritual, vas excavando y mucho de lo que encuentras no es bonito", añadió.

Aún así, es justo mencionar que el actor nunca ha rehuido esas duras partes de su vida. Hace unos días nos hicimos eco en Espinof de cómo reconocía sus problemas de bulimia a comienzos de los años 80, mientras en otra ocasión habló de cómo su difícil niñez, pese a no recomendársela a nadie, le ayudaron a convertirse en la persona que es.

Se puede decir que la vida de Stallone da para muchas películas. La primera de ellas llegará a cines tan pronto como este próximo 21 de enero. Se titula 'Yo soy Rocky', y su desarrollo sorprendió al actor: "Estaba un poco dividido porque pensaba: 'Todavía no estoy muerto. ¿No nos estamos adelantando un poco?'", quiso contar a THR.

Imagen | Sly

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