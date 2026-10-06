En nada se estrena el estreno del mes en Prime Video. Una adaptación de Stephen King que no dejará a nadie indiferente

Octubre suele ser sinónimo de terror. Comienza la cuenta atrás a Halloween y las plataformas de streaming se empiezan a llenar de propuestas acordes... y entre ellas tenemos la que quizás sea una de las adaptaciones más esperadas del año y, de paso, el estreno más importante de esta semana.

Hablamos de 'Carrie', serie de ocho episodios que adapta la novela de Stephen King y que llega a Prime Video este inminente 7 de octubre. Si bien podemos pensar que ya no necesitamos una versión de la icónica adolescente sangrienta, el hecho de que esté en manos de Mike Flanagan ya es una garantía de que va a merecer bastante la pena.

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El responsable de joyas del terror como 'La maldición de Hill House' y otras adaptaciones del maestro del género como 'Doctor Sueño', reimagina potenciando el lado de drama adolescente, la primera novela de Stephen King con Summer H. Howell de protagonista.

Según la sinopsis oficial:

Carrie White, una inadaptada estudiante de secundaria que ha pasado su vida recluida bajo la feroz protección de su madre, ve cómo su mundo cambia drásticamente tras la inesperada muerte de su padre. Forzada a entrar en el implacable ecosistema de la escuela pública, Carrie deberá lidiar con un escándalo viral de acoso y la constante presión de la era de las redes sociales. Todo ello coincidirá con el despertar de unos misteriosos poderes telequinéticos, en una historia donde las pequeñas decisiones de cada día conducirán de manera irremediable hacia una única y devastadora noche.

Junto a Howell como Carrie y Samantha Sloyan como su madre Margaret, la serie cuenta en su reparto con Siena Agudong (Sue Snell), Alison Thornton (Chris Hargensen), Joel Oulette (Tommy Ross), Josie Totah (Tina), Arthur Conti (Billy), Thalia Dudek (Emaline), Amber Midthunder (Desjardin) y Matthew Lillard (director Grayle), entre otros.

Quizás la mayor pena que tengamos con 'Carrie' es que se estrena todo de golpe. Si bien es una serie que de verdad se maratonea casi sin darte cuenta, como fan que le gusta ponerse a pensar en teorías, buscar referencias y demás al resto del universo de Stephen King, creo que gana enteros la experiencia con un estreno semana a semana. Pero bien está así y no tengo duda de que Prime Video se ha marcado todo un tanto con una serie que será un éxito.

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