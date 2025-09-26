Kevin Costner se avergüenza tanto de esta película que quiso comprarla para quemar todas las copias

Kevin Costner no necesitó muchos años en activo para lograr despuntar como actor, pero todo el mundo tiene un comienzo y él se avergüenza profundamente del suyo. Fue en 1981 con 'Malibú', una película de bajo presupuesto que en condiciones normales habría caído rápidamente en el olvido. Como no fue así, Costner intentó comprarla para destruir todas sus copias, pero no pudo coneguirlo.

El incómodo desnudo

Uno de los actores que trabajó en 'Malibú' con Costner fue Leslie Brander, quien en una entrevista concedida al New York Daily News recordaba las dificultades que hubo para que el actor se quitase la camisa en una escena: "Nos costó mucho conseguir que lo hiciera. Tuvimos que darle una botella de vino para que se calmara".

La cuestión es que Costner siempre ha evitado los desnudos en toda su carrera -Brander estaba en topless en esa misma escena-, pero por aquel entonces no tenía ninguna forma de convencer al director sin que eso supusiera su despido. La cosa era muy diferente cuando en 1986 después él estaba a punto de iniciar el rodaje de 'Los intocables de Elliot Ness' y quiso comprar los derechos de 'Malibú' para retirarla de la circulación.

Fue entonces cuando Costner se encontró con un problema imposible de resolver: la película era propiedad de la Troma y sus responsables se negaron a vendérsela. Eso sí, hubo otra batalla que al menos logró superar, ya que Eric Louzil, productor de 'Malibú', quería reutilizar la escena de Costner para otra película en la que estaba trabajando por aquel entonces.

Michael Herz, uno de los jefazos de la Troma, comentó que "Kevin Costner hizo esa escena para esa película en concreta. Como deferencia, no vamos a licenciarla". La respuesta de Louzil fue tajante: "Están preocupados porque Kevin pueda demandarlos. La escena estará en mi película. Y tengo más metraje de 'Malibú' que no se usó en el montaje final".

Lo curioso es que Costner volvió a trabajar con Louzil en 'Una sombra se mueve', un olvidado thriller de 1985 en el que da vida al principal sospechoso de una de crímenes. Eso sí, en lo referente a reutilizar su aparición en 'Malibú' en otra película durante los años 90, Louzil tuvo que acabar aceptando su derrota.

Por si tenéis curiosidad, el plan de Louzil era que una pareja se pusiera una película en VHS y que justo apareciera la escena de Costner en cuestión de 'Malibú'. Costner estaba muy ocupado por aquel entonces sacando adelante 'Wyatt Earp' y no hizo declaraciones al respecto, pero seguro que hizo algo de presión para que su "cameo" en 'Furia silenciosa' no saliera adelante.

Eso sí, Costner dejó claro que prefería hacer como si 'Malibú' no existiera cuando al hablar de su primera película en el programa de Ellen DeGeneres prefirió mencionar 'Movida de noche', una comedia de 1982 en la que apenas hacía de extra...

Por desgracia, 'Malibú' no está disponible para ver en ninguna plataforma de streaming. Lo que sí podéis es intentar haceros con una copia de la edición en dvd de importación cuya carátula exagera a tope la presencia de Costner.

