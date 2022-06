'Raised by Wolves' es cancelada y se queda sin final en HBO Max: la impresionante serie de ciencia ficción ya busca un nuevo hogar para su temporada 3

Menuda sorpresa más mala nos hemos llevado justo antes de empezar el fin de semana, pues Abubakar Salim acaba de confirmar la cancelación de 'Raised by Wolves' tras el estreno de apenas dos temporadas. El actor que da vida a padre en la serie de HBO Max lo ha desvelado a través de su cuenta de twitter, pero dejando claro también que eso no supone necesariamente la muerte de 'Raised by Wolves'.

Necesitan el apoyo de los fans

Salim ha comenzado un hilo de twitter comentando que "no es de extrañar, sobre todo después de las noticias de las fusiones y lo que está ocurriendo en Warner, que muchas series no tengan sus historias terminadas", antes de desvelar que 'Raised by Wolves' podría ser una de ellas, ya que HBO Max ha decidido no seguir adelante con ella, pero también ha dado a conocer el motivo de que eso no se haya hecho público hasta ahora.

Y es que el actor también ha destacado que "mientras hablamos, Scott Free y los creativos están presionando para que la serie continúe en otros hogares, compartiendo la recepción y el tirón del programa con otros narradores", ya que están buscando otra cadena o plataforma que quiera quedarse con 'Raised by Wolves'.

Eso sí, ha dejado claro que las posibilidades de encontrar un nuevo hogar no son elevadas, por lo que ha pedido a los fans de 'Raised by Wolves' que hagan el mayor ruido posible utilizando el hashtag #RenewRaisedByWolves para que otras compañías vean que existe mucho interés en saber cómo continúa y acaba la historia de la serie creada por Aaron Guzikowski.