Los fans de Hideo Kojima han encontrado un desternillante patrón en sus críticas de películas. El creador es muy sutil cuando algo parece no gustarle

En sus ratos libres, algunos de los maestros del entretenimiento de nuestro tiempo se van a las redes para opinar sobre las películas que ven. Hay pocos tan verbales como Hideo Kojima. El prestigioso creador de videojuegos como 'Death Stranding' o 'Metal Gear Solid' no duda en deshacerse en halagos cuando escribe sobre aquello que le ha gustado.

Solo este año Kojima ha tenido grandes palabras sobre 'La quimera', 'Look Back' o 'Un lugar tranquilo: Día 1'. "He visto la última película de Alice Rohrwacher, 'La quimera'. Es maravillosa. Me han fascinado las indescriptibles sensaciones (…)", comenzaba su reseña sobre la película italiana, que continuaba hablando sobre el uso del lenguaje fílmico de la directora y el trabajo de Josh O’Connor.

También este año, el director japonés ha visto 'Madame Web'. Algo que sabemos por su escueto tweet en el que sencillamente escribía: "He visto 'Madame Web' en cines". Esto levantó las cejas de muchos de sus seguidores: ¿Donde está el tuitero tan cinéfilo y charlatán?

Su "crítica" de la película de Dakota Johnson fue el detonante para que muchos descubrieran un patrón. El director es bastante verbal cuando ha disfrutado una película, pero para las que no, mantiene una elegante fórmula en la cuál simplemente informa de que la ha visto.

Otras reseñas de una sola frase incluyen '65', de Adam Driver, ambas películas de 'Capitana Marvel', la última de 'Indiana Jones' o incluso la reciente película de 'Super Mario'. Uno pensaría que por afinidad con la industria en la que trabaja Kojima tendría algo más comentar de la adaptación del popular fontanero, pero parece que nada más le inspiraba.

Esto ha creado un divertido chiste interno en el que sus seguidores en la plataforma esperan ansiosamente sus palabras sobre un nuevo estreno. ¿Su última "víctima"? La reciente adaptación de 'Salem’s Lot'. Su ya famoso tuit informativo ha sido respondido por múltiples usuarios con comentarios como "tan mala, ¿eh?", otro usuario comentaba "Vale, ya sabemos que es mala", mientras que otro decía simplemente: "Uf."

Tras años siendo un cinéfilo y hablando de las películas de otros, Kojima está más cerca de poder hablar de su propia película. A finales de 2022 se confirmó que 'Death Stranding' se adaptaría al cine, y un año más tarde se anunció que A24 se uniría a Kojima Productions para llevar a cabo el largometraje.

Imagen de portada: Hideo Kojima (X)

