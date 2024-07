Hasta Hideo Kojima se ha enamorado del esperado anime del creador de 'Chainsaw Man': "uno de los más notables de la última década"

Muy al estilo de Stephen King, parece que el rol de Hideo Kojima (creador y director de grandes videojuegos como 'Metal Gear Solid' o 'Death Stranding') incluye hoy en día recomendar películas por Twitter/X. La huella digital del japonés es omnipresente entre sus fotos con famosos, a platos de comida o visitas al cine.

Además de sus opiniones sobre estrenos populares como cuando vio 'Furiosa', de vez en cuando nos toca mordernos las uñas porque ha visto algo que aún no tenemos por estas tierras. Es el caso de 'Look Back', el largometraje anime que adapta el popular manga publicado en 2021, y que parece haber conquistado a Kojima: "'Look Back' es uno de los animes más notables de la última década. He escrito comentarios sobre él. La obra original también era asombrosa."

"¡Me estremeció hasta la médula! ¡La ternura, la bondad, la fuerza! Tanta riqueza de expresiones y sensibilidad, ¡superando incluso a una película de acción real! Me conmovió el presente y el futuro del entretenimiento. El anime es realmente increíble. Ya he pedido el manga original de Tatsuki Fujimoto y estoy deseando "echar la vista atrás"".

De apenas una hora de duración, 'Look Back' es un drama basado en el manga autobiográfico de Tatsuki Fujimoto ('Chainsaw Man') y adaptado por Kiyotaka Oshiyama. La historia gira alrededor de dos aspirantes a mangakas que se conocen en el instituto y tras un período de sentir envidia el uno del otro deciden unir fuerzas para crear algo juntos.

Los dos protagonistas son Fujimo y Kyomoto. Fujimo es una estudiante extrovertida, y sus tiras cómicas son muy bien recibidas en el instituto. Su confianza se verá minada cuando conozca el arte de Kyomoto, quien a pesar de su gran talento, tiene ansiedad social y no se atreve a ir en persona a clase. Eventualmente su mutua pasión por escribir les unirá, pero no será una relación sencilla.

Se trata de una historia íntima y muy centrada en personajes sobre un tema que no suele tratarse demasiado en el país, lo que conlleva la creación de mangas y los duros sacrificios alrededor de dedicar tu carrera a ello. Irónicamente, la producción no ha estado exenta de sus propios problemas, con periodos extenuantes de crunch que han dejado a los trabajadores agotados.

'Look Back' se estrenó en Japón el pasado 28 de junio, pero de momento no tiene fecha de estreno fuera del país nipón.

