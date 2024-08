Buenas noticias para los fans de 'Alan Wake'. El popular videojuego de terror se convertirá en película y serie de televisión

'Alan Wake' ya era una serie de juegos muy cinematográfica, pero ahora se va a desarrollar de verdad tanto en forma de películas como en una serie de televisión, que ya se había tanteado. Según un comunicado de prensa, Annapurna se ha asociado con el estudio de videojuegos Remedy para "desarrollar y producir sus galardonadas franquicias Control y Alan Wake para el cine, la televisión y otros formatos audiovisuales". Además de trabajar en el próximo juego Control 2.

Un juego de alto prestigio

En 'Alan Wake', los jugadores controlan al personaje del título, un novelista que sufre bloqueo de escritor y debe investigar la desaparición de su esposa, para luego encontrarse con seres sobrenaturales sombríos que sólo pueden ser heridos tras exponerlos a la luz. La secuela amplió la mitología de la franquicia, y no sólo continuó la historia de Alan y añadió un nuevo protagonista, un agente del FBI llamado Saga Anderson, que resuelve una extraña serie de asesinatos que están relacionados con Alan.ç

El primer juego salió a la venta en 2010 y se convirtió en un éxito comercial y de crítica; Remedy lanzó su primera secuela completa, 'Alan Wake II', en 2023, cuando se convirtió rápidamente en el título más vendido de la compañía. Aunque durante mucho tiempo se ha considerado que los videojuegos no eran un buen tema para películas y series de televisión, y casi exclusivamente daban lugar a espantosas adaptaciones de acción real, eso ha cambiado en los últimos años.

HBO tuvo uno de sus mayores éxitos de la década con su versión de 'The Last of Us', y 'Sonic' se ha convertido en una de las mayores franquicias cinematográficas de Paramount. Por otra parte, la versión cinematográfica de 'Borderlands' es uno de los mayores fracasos de 2024, así que nunca se sabe. Aun así, 'Alan Wake' parece tener madera para convertirse en una gran película o serie de televisión, si el material se maneja adecuadamente, esperemos que haya un director con ganas detrás.

En Espinof | Las 39 mejores películas de terror de todos los tiempos

En Espinof | Las mejores películas de 2024