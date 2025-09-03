Hay gente que practica baloncesto, otros ciclismo. Pero el mejor deporte de todos es "hacer el John Wick"

Hace unos añitos ya que Keanu Reeves creó una nueva obsesión que los fans de la acción no sabíamos que queríamos. Ataviado con un traje de tres piezas impoluto, como mínimo una pistola, mucho estilo y sobre todo mucho conocimiento en eso de dar mamporros, nos ha regalado coreografías emblemáticas y un incontestable icono de la acción difícil de igualar.

Si durante años has visto estas películas y has deseado poder decir "soy yo literal", tienes que saber que hay gente que ya lo está haciendo. Por segundo año consecutivo se ha celebrado este 2025 el John Wick Invitational, y el nombre ya apunta maneras. El torneo deportivo tiene a sus participantes practicando un tipo de artes marciales que solo se puede describir como "hacer el John Wick".

El nombre "técnico" es suit jitsu, pero no engañan a nadie. La identidad de la película de Keanu está por todas partes, desde los trajes que visten sus competidores a la música electrónica a toda pastilla que ponen para ambientar el combate. En un giro imposiblemente más peliculero, hay un límite de tiempo en el que si ninguno de los dos ha ganado se lanza una pistola o un cuchillo de atrezo al ring, y los participante se abalanzan a usarlos contra su oponente para sellar el duelo.

Por anárquico que parezca, las bases de este suit jitsu son las de cualquier otra competición de agarre de artes marciales. Principalmente está basado en el Jiu-jitsu brasileño y el objetivo es someter al rival en menos de cinco minutos dentro de un ring con paredes acolchadas. Para ello no pueden usar golpes de ningún tipo, solo llaves, agarres y lanzamientos. El resultado son duelos que si bien no llegan al nivel de filigrana de las películas, sin duda son un espectáculo bastante único.

Las dos competiciones que se han disputado hasta ahora se pueden ver íntegramente en Youtube. En el primero optaron por una cámara cinematográfica que seguía la pelea de cerca, mientras que en este último han preferido usar una cámara alejada que cubre toda la acción más típica de los eventos deportivos. La iniciativa viene apropiadamente en colaboración con xSuit, una marca norteamericana que asegura hacer "el traje más cómodo del mundo", desde luego no es una mala forma de probarlo.

