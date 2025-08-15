Hace 11 años se estrenó el inicio de una de las mejores sagas de la historia del cine. Hoy puedes ver gratis su excelente primera película

Suele ser inevitable mencionar títulos estrenados hace varias décadas cuando uno habla de las mejores sagas de la historia del cine. Sin embargo, en 2014 se estrenó un excelente thriller de acción que acabó siendo el inicio de una estupenda franquicia que merece con creces ser al menos considerada cuando hagamos una lista de esas características. Me refiero al impresionante universo de John Wick.

Casi nadie tenía fe en su momento en una pequeña película en la que Keanu Reeves tenía que vengarse por la muerte de su perro. De hecho, el proyecto estuvo a punto ser cancelado en el último momento, pero fue entonces cuando Eva Longoria puso el dinero que hacía falta y salvó 'John Wick'. Fue así como todo salió adelante y pudo existir uno de los grandes thrillers de acción de lo que llevamos de siglo XXI.

Haciendo extraordinario lo común

Con una premisa que casi parece más propia de un telefilm y un esqueleto argumental que podría definirse como funcional por encima de cualquier otra cosa, 'John Wick' es una película que consigue hacer extraordinario lo común. Y es que venganzas hemos visto infinidad de ellas a lo largo de los años, pero aquí encontramos algo sencillamente único.

Lo que realmente brilla por encima de todo en 'John Wick' es el trabajo de dirección, pues se nota que detrás de ella hay dos mentes con años de experiencia en el mundo de los especialistas como David Leitch y Chad Stahelski. Sus escenas de acción son tan rotundas como espectaculares, siendo además el apoyo perfecto para que todo el mito alrededor de su protagonista esté a la altura de lo que nos prometen sobre él.

Obviamente, ahí la aportación de Reeves también resulta fundamental, pues John Wick es un papel que se ajusta de maravilla a sus habilidades interpretativas. Y es que aquí no hace falta ser especialmente expresivo para transmitir todo lo que va pasando por la cabeza de ese legendario ex asesino a sueldo, algo que el actor consigue con creces.

Por lo demás, 'John Wick' también planta las primeras semillas de un universo que luego crecería de forma brutal en las tres secuelas que ya hemos podido ver. Además, lo hace de una forma muy natural, consiguiendo así dar un toque distintivo a lo que propone, pero sin que en ningún momento se sienta como algo forzado.

'John Wick' se emite esta noche en Neox a partir de las 21:50, por lo que tenéis una gran oportunidad para disfrutar de ella completamente gratis. Si preferís pasar por caja pero hacerlo disfrutando de la comodidad del streaming, tengo malas noticias para vosotros, pues actualmente no está disponible en el catálogo de ninguna plataforma en España.

