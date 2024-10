Eva Longoria salvó 'John Wick' 24 horas antes de que la película con Keanu Reeves tuviera que ser cancelada: "Vino al rescate con 6 millones de dólares"

No son tantos los que saben que Eva Longoria fue una de las productoras de 'John Wick', una película por la que no muchos apostaron en su momento. De hecho, todo estuvo a punto de venirse abajo hasta que una de las protagonistas de la inolvidable 'Mujeres desesperadas' acudió al rescate con los 6 millones de dólares que hacían falta.

Así salvó Eva Longoria a 'John Wick'

Chad Stahelski, director de las cuatro películas de la saga, ha comentado en Business Insider que "nos quedaba menos de una semana para ponernos manos a la obra y perdimos casi 6 millones de dólares por un problema de financiación. Nos financiábamos de forma independiente pero uno de los inversores no pudo reunir el dinero a tiempo".

La película parecía condenada, pero la agencia de representación CAA estaba ocupándose de reunir la financiación y entonces decidió ofrecer a algunos de sus actores la posibilidad de invertir en 'John Wick'. A cambio, serían los primeros en ser pagados con los hipotéticos beneficios que diese. De nuevo Stahelski aclara cómo se involucró Longoria:

Ella vino al rescate con los 6 millones de dólares literalmente menos de 24 horas antes de que tuviéramos que cancelar la película e irnos para casa.

Eso sí, el productor Basil Iwanyk no desveló quien había acudido al rescate hasta después de que 'John Wick' fuese ya un éxito, lo que pilló totalmente por sorpresa a Stahelski y David Leitch, quienes decidieron entonces invitar a cenar a Longoria. Sobre ese encuentro, Stahelski destaca lo siguiente que les dijo ella:

Se reía y decía: 'No creía que fuera a funcionar...

Longoria no participó en ninguna de las secuelas, pero Leitch se encontró hace poco con ella y no pudieron evitar hablar de la franquicia. El director de 'Bullet Train' recuerda esto sobre su charla: "Ella decía: 'Vaya, ha sido el dinero que mejor me he gastado en la vida'. Le salió muy rentable".

