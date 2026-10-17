Adiós a 'Parásitos' y 'Cadena perpetua'. Los cinéfilos afirman que acaba de estrenarse la mejor película de todos los tiempos

Estos días se está hablando mucho del impacto de 'La bola negra' y de sus posibilidades de cara a los Óscar, pero el mismo día de su lanzamiento en Estados Unidos se ha estrenado otra película que los primeros que han podido verla la sitúan como la mejor de la historia del cine. Una auténtica barbaridad.

El largometraje que ha causado tal impacto al público de Estados Unidos es 'You Can See Eveything', un documental firmado por Nathan Fielder ('Los Ensayos') y Lance Oppenheim ('Primetime') y que se rodó en secreto a lo largo de tres años. Casualidad o no, su duración también se dispara hasta casi las tres horas.

Una oferta irrechazable

La premisa de 'You Can See Everything' está en la inesperada oferta que Elizabeth Holmes, la fundadora de Theranos que fue condenada a pasar 11 años y 3 meses en la cárcel por fraude. Lo curioso es que justo 34 años de entrar en prisión ofreció a Fielder y Oppenheim la oportunidad de grabar todos y cada uno de sus movimientos. Obviamente, es una oferta que no pudieron rechazar.

La crítica se ha rendido ante 'You Can See Everything', que logra un espectacular 99% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes. Sin embargo, lo realmente alucinante es que está gustando tantísimo al público que actualmente es la película mejor valorada de todos los tiempos en Letterboxd con una nota media de 4,76 sobre 5.

La valoración actual en Letterboxd

La primera posición pertenecía hasta ahora a 'Harakiri' con un 4,68 sobre 5 -antes 'Parásitos' también lo fue durante un buen tiempo-, por lo que la diferencia entre ellas tampoco es tan pequeña. Además, el documental de Fielder y Oppenheim tiene ya 87.904 votos, por lo que es algo meramente anecdótico. Eso sí, sigue lejos de las 271.040 valoraciones que acumula 'Harakiri', siendo además probable que acabe cediendo el primer puesto, pero eso no le quita ni un ápice de mérito a esta proeza.

Entre los comentarios de los usuarios encontramos mensajes como que "tuve la boca abierta prácticamente durante las últimas dos horas" o que "es la primera vez que veo a un público en un silencio sepulcral mientras aparecen los créditos. Ni aplausos, ni murmullos, ni siquiera se oyó un murmullo cuando la gente se levantó de sus asientos. Pero se sentía como si todos estuviéramos intentando asimilar lo que acabábamos de ver".

Nota actual en IMDb

Por cierto, 'You Can See Everything' también ha logrado lo mismo en IMDb, pues allí tiene ahora mismo una nota media de 9,3, algo que hasta ahora solamente tenía 'Cadena perpetua', por lo que como mínimo hay un empate en la primera posición. Alucinante.

Por desgracia, en España todavía tendremos que esperar para poder verla, ya que su estreno aquí no está previsto hasta el 12 de febrero de 2027 de la mano de Avalon. Ojalá lo adelanten.

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