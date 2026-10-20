Glenn Close era fan de los Javis mucho antes de 'La bola negra' y no le intimidó rodar sin saber ni papa de español: "Los dioses del cine estuvieron de nuestro lado"

'La bola negra' ha puesto a Javier Calvo y Javier Ambrossi en el punto de mira de los cinéfilos internacionales, y con una situación aventajada en la carrera hacia los Oscar. Pero Glenn Close, quien aparece en su película más reciente, en realidad ya les tenía el ojo echado desde hace tiempo y no se lo pensó demasiado cuando le ofrecieron trabajar juntos.

Vamos a ello

Close aparece en 'La bona negra' como una historiadora especializada en Federico García Lorca, y ha chocado a muchos por sus líneas en español. Contar con una actriz de su talla es un sueño para cualquier director, y los Javis no se lo pensaron demasiado cuando tuvieron la oportunidad de ficharla para 'La bola negra', aunque es una relación que se remonta un poco más atrás.

La actriz descubrió a los directores españoles gracias a 'La Mesías'. la miniserie de 2023 sobre un grupo de música pop cristiana inspirado en las Flos Mariae. Close se quedó fascinada con la serie y decidió mandar un mensaje a los Javis para elogiarles por su trabajo.

«Estábamos durmiendo y nos llegó un correo a las tres de la madrugada de ‘GC’. Era un correo vacío con un PDF adjunto, y alguien escribía sobre cuánto le gustaba nuestra serie anterior, ‘La Mesías’, y era Glenn Close. Nos emocionamos y nos sorprendimos mucho. Fue un honor leer esa carta tan bonita», contó Javier Ambrossi", como recogen desde EFE.

El contacto ya estaba hecho. Y mientras empezaron a desarrollar el guion de 'La bola negra' y a dar vueltas al personaje de la historiada, cada vez veían más claro que debía ser para ella. La barrera del idioma era tremenda, ya que Close no hablaba español por aquel entonces, pero aceptó formar parte de la película tras leer el guion.

"Los dioses del cine estuvieron de nuestro lado", dijo Ambrossi, recordando cómo fue la conversación con ella: "¿Y estás dispuesta a aprender"’, Sí, porque soy Glenn Close. Aprenderé lo que haga falta para que esto sea especial»

Close empezó a preparar su papel de 'La bola negra' mientras rodaba 'Los juegos del hambre: El amanecer de la cosecha', estudiando español en pleno rodaje y comprometida del todo para meterse en la piel de una historiadora hispanoparlante.

«Es una actriz tan increíble que te hace creer que es una historiadora que sabe mejor español que los españoles», añadió Javier Calvo.

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