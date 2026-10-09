La temporada 4 de 'Ted Lasso' se ha olvidado de las matemáticas. Las cuentas no cuadran para Rebecca, y la serie ya nos lo mostró en el pasado

Después de diez semanas con nosotros, la cuarta temporada de 'Ted Lasso' ha llegado a su final. La serie de Apple TV regresaba tras años ausente para meternos en una nueva etapa, en este caso para seguir al equipo femenino del A.F.C Richmond, lo que ha planteado nuevos problemas y también ha traído nuevos villanos.

¡Atención! Este artículo contiene spoilers sobre el tramo final de la cuarta temporada de 'Ted Lasso'

Trae la calculadora

Una de las tramas centrales de esta cuarta temporada de 'Ted Lasso' es que alguien estaba comprando masivamente participaciones del club. Cuando Higgins se pone en alerta, comienza a investigar la venta por parte de los fans y accionistas, y él y Rebecca llegan a la conclusión de que Rupert está intentando recuperar el Richmond.

Bastante lejos de la realidad, porque tenían el enemigo en casa: Zelda, la nueva villana excéntrica de opereta que estaba levantándoles el control del club delante de sus narices. Aunque cuando parece que todo está perdido en la última reunión de accionistas y Zelda aparece triunfal tras la venta del último 2% de acciones por parte de las hermanas Milk... Resulta que no era tan lista como ella pensaba.

Las hermanas Milk en realidad vendieron sus acciones a Rebecca, que junto al porcentaje que le lega Mae en su testamento, suman las suficientes como para poder retener el control del Richmond. Todo el mundo lo celebra y terminamos con un final feliz para nuestro club de fútbol favorito, pero lo cierto es que las cuentas no terminan de cuadrar. Y es un problema que se arrastra desde la temporada anterior.

'Ted Lasso' tiene ese tono en el que tienes que aceptar una cierta suspensión de la realidad, pero aún así nos ha ido dejando información muy clara en el pasado. En la tercera temporada, durante el funeral del padre de Rebecca, Rupert le regaló como gesto amistoso sus participaciones del club. Él mismo había comprado las acciones de las hermanas Milk, y renunciar al Richmond le dejó vía libre para comprar West Ham United, como se vio en la misma temporada.

En los siguientes capítulos, Rebecca se llega a plantear vender todo el club, no únicamente sus acciones, porque en ese momento le pertenecía el 100% del A.F.C. Richmond. Sin embargo, al final de la temporada decide vender el 49% a los fans del club, para que también les pertenezca a ellos. Así que, aún retendría el 51% y la gran mayoría de participaciones y control sobre el Richmond.

Aquí es donde entra Zelda, que habría estado presionando y comprando las participaciones de los fans en secreto. Pero si Rebecca ya poseía el 51%, no debería haberle preocupado perder el control del club, ya que aún seguía teniendo la mayoría. Más aún, si Rupert compró las participaciones de las hermanas Milk, su venta en la cuarta temporada no tendría que haber sido un factor tan importante. Al igual que nunca se termina de explicar del todo cuándo compró Mae su porcentaje (y cómo podía permitirse una participación tan alta, siendo la dueña de un bar y no una millonaria).

A menos que Rebecca hubiera seguido vendiendo parte de su 51%, quizás para financiar el equipo femenino, las cuentas no cuadran. Pero bueno, tendremos que aceptar que muchas cosas han cambiado en estos últimos años, y que todo se resuelve con la magia de la televisión. Por lo menos el Richmond sigue a salvo hasta la siguiente temporada.

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