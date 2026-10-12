El Roy Kent de 'Ted Lasso' está basado en un futbolista real. Un "plomazo humano" que fascinaba a los creadores de la serie

Si bien el futuro de 'Ted Lasso' es, nuevamente, incierto, hay que reconocer que durante todas estas temporadas nos han regalado grandes personajes. Y uno de los pocos que sobrevivieron al traspaso de la serie de Apple TV al mundo del fútbol femenino es el icónico Roy Kent.

Si bien el futuro del personaje interpretado por Brett Goldstein en la serie está algo en el aire, durante temporadas el jugador/entrenador del Richmond AFC ha sido el yang que atemperaba el ying del entrenador Ted Lasso. Alguien que fuese todo lo contrario en cuanto a personalidad y modo de enfrentarse a las cosas... y los creadores de la serie tuvieron claro en qué futbolista real fijarse.

Keane si no

Brendan Hunt, confeso forofo del fútbol, asegura que cuando empezó a aficionarse al deporte, era la época de esplendor del Manchester United. Y de entre sus jugadores destacaba un irlandés que no solo era capitán del equipo, también tenía un historial de polémicas bastante potente, con la más notable siendo su pelea con el seleccionador irlandés, Mick McCarthy , durante el Mundial de Corea 2002.

«No era un fan del Man United, y sigo sin serlo, simplemente estaba fascinado por Roy Keane», confiesa Hunt en una entrevista a la radio irlandesa Spin. Y es que el jugador se quedó rondando por la cabeza del guionista y resultó ser una inspiración idónea para el plantel de personajes de la serie:

«Cuando estábamos preparando esto como serie dijimos "Sabemos que Ted es majo, ¿con qué arquetipo ya existente del fútbol tendría que lidiar?" Y no podíamos pensar en mayor obstáculo que el tener al plomazo humano Roy Keane en su entorno.»

Así, se pusieron a trabajar en un personaje parecido al que nombraron provisionalmente Roy Kent. Aunque no querían basarlo completamente en Keane, sí que necesitaban «ese aire, esa intimidación con solemnidad. No simplemente un capullo cualquiera sino alguien que esté a la altura, que sea auténtico y formidable.»

Al final decidieron bautizarle como Roy Kent. Eso, y su similitud con el histórico del Manchester llamaron enseguida la atención hasta el punto que el Roy Keane real se reconoció... a medias. «Soy más majo que él», diría en su programa deportivo de Sky Sports.

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