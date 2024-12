"Ojalá la hubiese hecho". Sandra Bullock lleva 25 años arrepintiéndose de hacer rechazado 'Matrix', y eso que le ofrecieron dos papeles diferentes

Muchos actores han dejado pasar grandes oportunidades a lo largo de su carrera por diferentes motivos, y Sandra Bullock no es una excepción. Es cierto que la actriz brilló tiempo después en una extraordinaria película de ciencia ficción como 'Gravity', pero mucho antes de eso rechazó hasta dos papeles diferentes en 'Matrix', algo que lo que no tardó en arrepentirse.

"No me veía como la persona que ellos querían"

En su momento, Bullock tuvo primero la oportunidad de dar vida a Neo, pues llegó a sopesarse que fuese una mujer si lo interpretaba ella, y más tarde también también le ofrecieron el papel de Trinity. Ella rechazó ambos y finalmente la película que estrenó en 1999 fue 'Las fuerzas de la naturaleza', una comedia romántica que lideró junto a Ben Affleck que ya fracasó en su momento y que actualmente está muy olvidada.

Fue 10 años después del estreno de 'Matrix' cuando Bullock confesó que se arrepentía de haber dejado pasar esa oportunidad, pero no fue consciente del error que había cometido hasta que vio la película de ciencia ficción protagonizada por Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss. Así lo resumía ella en Today:

No ha habido ningún papel que quisiera y que no haya conseguido, pero hubo una película que ojalá hubiese hecho:' Matrix'. Cuando me propusieron hacerla, Keanu Reeves no estaba en el reparto y yo no me veía con la persona que ellos querían. Después vi la película y me encantó. Era sexy y genial por Carrie-Anne Moss y Keanu.

Lo que no está muy claro es cuál es los dos papeles le hubiese gustado realmente interpretar, porque es muy raro que haya un caso como el de Bullock y 'Matrix'. El hecho de que diga que todavía no se había fichado a Reeves da a entender que podría ser Neo, pero por ahí no tenemos una respuesta rotunda.

Por mi parte, me cuesta mucho imaginar a cualquier otra persona en los papeles de Neo y Trinity, así que me alegro de que Bullock dejase pasar esa oportunidad. Tampoco es que crea que fuera a hacerlo mal, pero simplemente salió una película tan redonda que mejor no jugar a ver qué podría haber pasado.

