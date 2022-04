Sandra Bullock pide a Marvel que fiche a Daniel Radcliffe: "¿Podéis cogerle para ese puto papel, por favor?"

De acuerdo, sí: Hugh Jackman es Lobezno, y lo supimos desde el primer minuto en el que apareció en 'X-Men'. Pero el Lobezno original de los cómics es más bien pequeño, no es muy aliñado y tiene pinta de resaca continua. Y todo parece indicar que con el salto al Universo Cinematográfico Marvel, el mutante más conocido de la Patrulla X de Charles Xavier tendrá una nueva cara... Y un nuevo tipo de cuerpo.

Una elección mágica

Los fans de Marvel no han parado hasta encontrar a su cast de ensueño para los diferentes miembros de los X-Men, que van desde Ralph Fiennes para el profesor X a Emily Blunt como Jean Grey. Y un nombre se repite una y otra vez en estos repartos soñados: Daniel Radcliffe como el mutante canadiense de las garras de adamantium. Si no sois muy de cómics, nos referimos a Lobezno, claro.

El rumor ha llegado hasta Sandra Bullock, que en una entrevista con It's Gone Viral promocionando 'La ciudad perdida' se preguntaba por qué no había ocurrido todavía. La verdad es otra, según Radcliffe: nadie le ha preguntado y todo es simple especulación en Twitter. Eso no ha impedido que Bullock lance un órdago a Marvel.

Lobezno, gente, ¿podéis cogerle para el puto papel, por favor? Simplemente hacedlo. Dejad de hacer el tonto y que la gente tenga que preguntar en los junkets de prensa. Simplemente fichadle.

No sabemos si Kevin Feige ha visto la entrevista y ha abierto los ojos, pero lo cierto es que, igual que el público sigue pidiendo con fiereza la aparición de John Krasinski como Mr. Fantástico, cada vez más se pide la de Radcliffe en los nuevos X-Men de Marvel. Hay rumores, eso sí, que indican que antes del cambio, Hugh Jackman aún tendrá una última oportunidad de despedirse de uno de los papeles más importantes de su vida, bien en 'Doctor Strange en el multiverso de la locura' o en 'Deadpool 3'.

Solo esperamos que si los sueños de los fans no se cumplen, no saquen las uñas. ¡Snikt!