El cringe watching lo es todo para mí y necesito más películas como 'Culpa mía' o 'Boulevard'. Adoro compartir la sensación de vergüenza ajena que provocan

El estreno de 'Boulevard' me ha hecho pensar en algo que cada vez disfruto más: el placer casi inexplicable del cringe watching. Ese momento en el que sabes perfectamente que lo que estás viendo no es "bueno" en términos estrictamente cinematográficos, pero aun así no puedes apartar la mirada por la vergüenza ajena que te provoca. Y no solo eso, sino que además consigues disfrutarlo.

Porque son tramas que ya hemos visto mil veces, pero que siguen teniendo algo magnético. No porque conectemos realmente con lo que cuentan, sino porque nos transporta con un momento de nuestra vida en el que no terminábamos de filtrar lo que veíamos en pantalla. Y ahí es donde aparece la magia, porque la película deja de ser solo eso y se convierte en una experiencia compartida, en algo que se disfruta en grupo, casi como si fuera un ritual.

Hay que quedarse a verlo igual

El cringe watching tiene algo muy liberador, porque elimina esa presión de tener que valorar constantemente lo que estás viendo. No hay que decidir si es buena o mala, ni justificar por qué funciona o no. Simplemente te dejas llevar por sus excesos, por sus decisiones cuestionables, por esos diálogos sin ningún tipo de sentido. Y ahí, en ese exceso, aparece un tipo de disfrute distinto, más inmediato, más físico casi. No estás analizando la película, estás reaccionando a ella. Y eso, en un contexto donde muchas veces consumimos el cine de una forma más exigente, es casi como un descanso.

Y esta experiencia de visionado es incluso mejor cuando se comparte. Verlas solo puede tener su gracia, pero hacerlo con amigos las transforma completamente. Se comenta cada diálogo exagerado, cada giro improbable y cada escena incómoda. Es una experiencia mucho más activa y participativa donde la película deja de ser un producto cerrado y pasa a ser algo que se construye también desde fuera. Y ahí es donde se crea esa sensación de complicidad que hace que la experiencia sea mucho más memorable que la propia película.

De hecho, parte del encanto está precisamente en no ser el público objetivo. Por ejemplo, películas como 'Boulevard', 'Culpa mía' o incluso anteriormente 'Crepúsculo' o 'Tres metros sobre el cielo' están pensadas para quienes ya aman la historia, para quienes llegan con una conexión previa con los libros. Pero cuando entras desde fuera, sin ese vínculo emocional, descubres otra forma de relacionarte con ella. Ya no buscas que te emocione, sino que te sorprenda de otras maneras. Y eso genera una distancia curiosa: no conectas con la historia, pero sí con lo que provoca en ti. Es otra forma de implicarse menos obvia, pero igual de válida.

Y esto es algo que sobrevuela muchas otras adaptaciones de Wattpad. Todo parece diseñado para reforzar un esquema que estamos hartos de ver -con el típico chico malo que muchas veces lleva chaqueta de cuero y monta en moto y la chica inocente que acaba de llegar-, y a veces se deja fuera a los que llegamos por primera vez. O eso parece. Porque en realidad, aunque no estén pensadas para este otro tipo de público, estas películas generan un espacio paralelo de disfrute. Uno que no depende de entender todas las referencias, sino de dejarse llevar por la experiencia desde la ironía.

Reírse de lo que estás viendo es también una forma válida de interactuar y disfrutar de algo. Es genial encontrar humor en lo exagerado, en lo melodramático, en lo que no se toma demasiado en serio.

No sé si hacen falta más películas como 'Boulevard', porque no son grandes obras, pero sí que son una excusa genial para quedar con amigos y comentarlas, para desconectar. En un contexto donde todo parece tener que ser relevante o impecable, este tipo de cine ofrece algo distinto: la posibilidad de disfrutar sin presión. Y eso tiene también mucho valor.

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