'Boulevard' es un cliché con patas y el fenómeno de Wattpad no es para mí, pero su banda sonora me ha hecho la experiencia más llevadera

'Boulevard' es exactamente la película que parece y quien vaya buscando otra cosa pues se llevará un chasco. Como el que me he llevado yo que, sin esperarlo, he conectado con ella por culpa de su banda sonora.

La adaptación del fenómeno juvenil nacido en Wattpad y dirigida por Sonia Méndez entiende muy bien a su público y aunque no sea de una altísima calidad cinematográfica -ni tampoco lo pretende-, la música puede hacer que sea más liviano el visionado para los que no solemos ver estas películas por gusto. Quizá se deba a que en mi adolescencia sonaban de fondo las mismas canciones de Green Day o Hoobastank -que incluso algunos podrían descubrir gracias a esta película- y que la nostalgia me nuble la visión crítica. Pero elijo quedarme con lo positivo, por poco que sea.

Formuleo que te veo

La historia de Hasley y Luke -interpretados por Eve Ryan y Mikel Niso- no sorprende para nada. De hecho, responde a un esquema que hemos visto hasta la saciedad, con la chica aparentemente corre y recién llegada que se cruza con un chico problemático y triste.

Alrededor de ellos se construye un universo reconocible que incluye el instituto, amistades arquetípicas, familias complicadas, fiestas y ese intento constante de definirse a uno mismo. Todo encaja dentro de una fórmula muy clara, incluso predecible, pero que no deja de ser efectiva para el público objetivo.

Y aquí es donde entra la nostalgia, que es lo que a mí me ha hecho no tirarme de los pelos ante tanto cliché y diálogos sin sentido. No tanto por lo que cuenta, sino por cómo lo hace, valiéndose de unas canciones que parecen elegidas para que conectemos con una etapa muy concreta de nuestra vida. Incluso cuando uno ya no está pasando por la adolescencia, es fácil dejarse llevar y ponerse los auriculares con cancelación de ruido, omitiendo por un rato lo que dicen los personajes.

Un romance imperfecto

Por otro lado, a nivel narrativo, la película tiene altibajos importantes. Su desarrollo es irregular y en muchos momentos se esfuerza en estirar las situaciones o recurrir a clichés sin demasiada profundidad. Desde un punto de vista estrictamente cinematográfico, cuesta defenderla como una propuesta sólida.

Sin embargo, no es una película que busque conquistarnos por su calidad ni tampoco inventar nada nuevo, sino que su intención es tocar una tecla muy concreta. Puede que no sea especialmente brillante ni esté pensada para todos los públicos, pero conmigo ha conseguido que la experiencia sea más o menos soportable.

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