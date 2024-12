'Culpa tuya' y otras adaptaciones de libros que triunfaron en Wattpad antes de dar el salto al cine y la TV

Se ha estrenado recientemente 'Culpa tuya', la segunda parte de 'Culpa mía', ambas adaptaciones de la saga literaria 'Culpables' de Mercedes Ron. Para crear esta historia, la autora se inspiró en un viaje que hizo a Los Ángeles y la canción de Taylor Swift 'I knew you were trouble': "Me siento muy orgullosa de que tantos jóvenes hayan empezado a leer gracias a 'Culpables'. En cada firma, me lo comentan, y eso es lo mejor de todo".

Estas dos primeras entregas están siendo un éxito en Amazon Prime Video y todo comenzó en Wattpad, la popular plataforma en la que los escritores pueden colgar directamente sus novelas y compartirla con sus lectores online. Muchos de estos libros han tenido tanto éxito que posteriormente se han publicado en físico.

Como todo en esta vida, de Wattpad han salido novelas estupendas y algunas más malas que un dolor de muelas, y no pocas han dado el salto al audiovisual después de convertirse en superventas. Así pues, hoy repasaremos algunos de los libros más famosos de Wattpad que han sido adaptados como películas y series.

'Culpa mía' y 'Culpa tuya'

El año pasado se estrenó la primera entrega de la trilogía 'Culpables', que nos presentaba esta nueva revisión del clásico "romance con el chico malo": Noah (Nicole Wallace) debía dejar atrás su vida para mudarse a la mansión del nuevo marido de su madre, donde comenzaba a sentirse atraída por su hermanastro Nick (Gabriel Guevara). Visto el éxito de las dos primeras, contad ya con la tercera y última.

'After'

Hablando de malotes, la pentalogía de Anna Todd también comenzó en Wattpad y originalmente era un fan fiction de One Direction. Aunque cada película recaudó menos que la anterior (y perdían actores de una entrega a otra), lo cierto es que ha visto adaptadas todas sus secuelas ('En mil pedazos', 'Almas perdidas', 'Amor infinito' y 'Aquí acaba todo').

'Mi primer beso'

La película que nos descubrió a Joey King y Jacob Elordi fue precisamente la primera de la trilogía 'Mi primer beso', basada en el fenómeno de Wattpad que comenzó a publicar Beth Reekles cuando solo tenía 15 años. Un triángulo amoroso adolescente que causó furor con sus tres películas en Netflix.

'A través de mi ventana'

Otro pelotazo de Netflix fue la trilogía basada en los libros homónimos de Ariana Godoy, en la que Clara Galle y Julio Peña se metían en la piel de Raquel y Ares. La protagonista de esta historia es una chica que bebe los vientos por su vecino y, cuando se entera de que está usando su contraseña del Wi-fi, decide aprovechar la excusa para tirarle ficha.

'Adicción perfecta'

Castille Landon (directora de 'After') repite en la lista con otra adaptación: la de la novela de Claudia Tan sobre una entrenadora de artes marciales mixtas (Kiana Madeira) que, tras descubrir la infidelidad de su pareja, decide vengarse en el ring entrenando a otro luchador (Ross Butler), del que acabará pillándose irremediablemente.

'Ligera como una pluma'

La única serie de la lista consta de dos temporadas y trasladaba la novela original de Zoe Aarsen a la TV. En ella, un grupo de chicas se embarcan en un aparentemente inofensivo juego sobrenatural... hasta que comienzan a morir en el orden en el que predijeron. La serie recibió múltiples premios y contaba en su joven reparto con actrices como Brianne Tju ('Los feos'), Liana Liberato ('Si decido quedarme') y Haley Ramm ('Hacia rutas salvajes').

