Steven Spielberg se sincera y elige la mejor película americana de la historia: "Nunca he hecho una película ni remotamente tan buena como esa"

Steven Spielberg es uno de los directores más importantes de la historia del séptimo arte, pero también es un cinéfilo empedernido con un gran conocimiento de los trabajos de otros cineastas. Por ello, que el autor de títulos como 'Tiburón' ('Jaws') o 'La lista de Schindler' ('Schindler's List') señale en público cuál cree que es "la mejor película americana de la historia" es poco menos que un acontecimiento.

Ese honor según Spielberg pertenece a 'El Padrino' ('The Godfather'), ya que lo dijo públicamente cuando hacía una presentación antes de que Francis Ford Coppola recogiese el AFI Life Achievement Award, provocando que este último incluso se llevase las manos a la cara en señal de incredulidad. Además, Spielberg añadió sobre Coppola que "has tomado lo que existía antes y has redefinido el canon del cine estadounidense".

"Sentí que nunca alcanzaría ese nivel"

Ese elogio de Spielberg fue una sorpresa solamente en parte, pues ya se había recibido con gran entusiasmo a 'El Padrino' en el pasado. De hecho, en una entrevista concedida a The Guardian en 1999 señalaba que "nunca he hecho una película ni remotamente tan buena como 'El Padrino', y yo tampoco tengo esa ambición. Si sucede, sucede". Ya entonces se refería a ella como "la mejor película de un director vivo".

Además, Spielberg también fue muy sincero en un extra incluido en la edición en formato físico de la trilogía de 'El Padrino', pues allí señalaba que "quedé impactado por la historia y el efecto que la película tuvo en mí. También sentí que debía renunciar, que no había razón para que siguiera dirigiendo porque nunca alcanzaría ese nivel de confianza y habilidad para contar una historia. En cierto modo, destrozó mi confianza".

Por suerte para todos, Spielberg decidió seguir adelante con su carrera y pocos años después le arrebató a 'El Padrino' el honor de ser la película más taquillera de todos los tiempos gracias al estruendoso éxito de 'Tiburón'. Sin embargo, él siempre ha tenido muy claro que 'El Padrino' era una película mucho mejor que la que para algunos aún sigue siendo su gran obra maestra.

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