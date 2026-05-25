"Dejadla en paz, es perfecta". Tom Hanks no quiere bajo ningún concepto que se haga un remake de este clásico del cine

Cuando una película ha tenido éxito, es muy probable que se vuelva a adaptar años o incluso décadas después en un remake. Tom Hanks es uno de los actores que han sido partícipes de esta tendencia en Hollywood: en 2004 apareció en la nueva versión de los hermanos Coen de la comedia británica de culto 'El quinteto de la muerte' (1955), y en 2022 participó en dos reinterpretaciones muy distintas, interpretando el papel principal en 'El peor vecino del mundo', remake del éxito sueco, y prestando su rostro al Gepetto de la nueva versión en acción real de Disney de 'Pinocho'.

Sin embargo, no todas estas experiencias han sido positivas. 'Ladykillers' y 'Pinocho', en particular, no fueron bien recibidas por la crítica, y esto llevó al propio Hanks a ser consciente de que rehacer historias no siempre es algo bueno.

Clásicos intocables

En los inicios de su carrera, cuando Hanks aparecía principalmente en comedias, su carácter afable y sencillo lo llevó a ser comparado frecuentemente con la leyenda de Hollywood James Stewart. De hecho, en 1987, el actor expresó su discrepancia al respecto -según la revista Far Out-: "Siempre es Jimmy Stewart esto, Jimmy Stewart lo otro. Es un gran halago, por supuesto, pero no se acerca ni remotamente a la realidad".

De hecho, como era de esperar, Hanks no se mostró muy entusiasmado cuando, en una entrevista con Entertainment Weekly en el año 2000, le volvieron a preguntar por James Stewart. En concreto, por la clásica comedia 'El invisible Harvey' (1950), en la que Stewart interpreta el papel principal. Hicieron referencia a la posibilidad de que Hanks asumiera el papel de Elwood P. Dowd en una nueva versión, un personaje entrañable pero excéntrico cuyo mejor amigo es un conejo invisible de casi dos metros de altura llamado Harvey.

"Eso es como decir que estamos haciendo una versión actualizada de ¡Qué bello es vivir!. ¿Por qué?. Dejadlo en paz. Mi amigo Harvey es perfecta tal y como está, gracias".

El actor no solo cuestiona la idea de reinterpretar este clásico, sino que en general deja entrever una visión crítica sobre la tendencia de Hollywood a traer de vuelta historias ya consolidadas. Para él, hay obras que pertenecen a una época y a una sensibilidad concreta, y que pierden parte de su esencia cuando se intentan trasladar sin matices a otro contexto.

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