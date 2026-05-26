'Corredora' es la película más agobiante del año. Un auténtico prodigio (anti)deportivo que regatea y supera todo lo que esperaba de ella

Cuando vemos que una película empieza con alguien luchando por la victoria y corriendo sin parar, ya intuimos lo que viene después. 'Carros de fuego', 'Rocky' o 'Campeones' nos han preparado de sobra para las victorias y las glorias deportivas, no sin cierto sufrimiento por el camino. Es normal prepararse mentalmente para una obra tan entretenida como formulaica... y 'Corredora' utiliza esos prejuicios a su favor para darles la vuelta y poner encima de la mesa una historia agobiante, extrema y problemática donde, precisamente, ganar es el mayor de los problemas.

Tu enemigo es la velocidad

Esta podría haber sido otra historia más de superación personal al uso, pero Laura García Alonso sabe cómo driblar las expectativas del público en su espectacular debut como directora: en lugar de fabricar una "feel-good movie", la directora consigue que, poco a poco, el ambiente enfermizo de la cabeza de su protagonista, Cris, nos imbuya hasta no dejarnos respirar gracias a un montaje fabuloso, unas composiciones de plano excelsas y una banda sonora incapaz de darnos un respiro.

'Corredora' empieza en alto, con la paranoia de una atleta de altísimo nivel que se lleva a sí misma a una pesadilla insondable. Sin embargo, se cuida mucho de que esta no sea una simple historia de recuperación y de vuelta a la normalidad, y el guion transita por zonas moralmente grises de manera constante hasta llegar a una epopeya final que se ve con el corazón en un puño y termina con una conversación que, por fin, permite un poco de paz.

Agobio, estrés, incomprensión y problemas mentales en una sociedad que nos empuja a la ultra-competitividad, pero narrado desde un acercamiento inusual: 'Corredora' no toma prisioneros en una carrera hacia adelante sin paternalismos, lugares comunes ni arcos de redención mil veces vistos. En su lugar, consigue ponerte en la piel de una persona claramente desequilibrada a la que vamos comprendiendo poco a poco hasta una confesión desoladora y fascinante, obra de un guion cocinado a fuego lento y a base de detalles sutiles que solo en ocasiones muy contadas descarrila y sobreexplica.

No te rayes, mamá, mañana me cuido

Probablemente, la película no podría sostenerse tan bien como lo hace (pese a la dirección firme, segura e innovadora de Alonso) sin la interpretación de una brutal Alba Sáez, que entiende a Cris y aporta aplomo, realidad y un punto de desquicie al personaje que lo engrandece. Es imposible salir de verla sin haber sentido la misma presión constante que su protagonista, que se niega a renunciar a su sueño autoimpuesto aunque para ello abandone la idea de vivir como una persona normal.

La directora juega con primeros planos agobiantes, travellings, desenfoques y música electrónica para desasosegar al espectador y conseguir meternos de lleno en la cabeza de alguien a quien le han enseñado que ganar es la única meta posible, obsesionada con frases motivacionales de libro que solo trastocan su ya de por sí frágil personalidad. Cris se engaña a sí misma, desoyendo los consejos de quien la quiere y creyendo que se ata a la cordura de manera desesperada, sin darse cuenta de que eso la aleja cada vez más de ella: el resultado es un espectacular e inesperado estudio de personaje que, con suerte, no pasará desapercibido en taquilla. Aunque después del fracaso de la estupenda 'Yo no moriré de amor', tristemente no apostaría por ello.

Es normal sentir impotencia ante una película como 'Corredora', que lo apuesta todo a un montaje repleto de largos planos y que no deja lugar a la alegría. Es lo que busca, la incomodidad en un público excesivamente acostumbrado a las historias que siempre acaban bien, donde el triunfo es la meta final... sin pensar en las consecuencias que esa búsqueda de gloria, ese entrenamiento constante que se decide en un minuto, puede causarle a cualquiera. Este es el tipo de cine español que no te esperas y que demuestra que, por suerte, hay mucho talento esperando bajo las sombras de los aburridísimos blockbusters habituales. Solo hace falta darle una oportunidad.

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