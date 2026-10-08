Richard Gere, actor: "Me parece más que justo volver a este país que considero mi segunda casa"

Richard Gere hace varios años que afincó su residencia en España, donde vive feliz junto a su mujer Alejandra Silva. Eso sí, se da la casualidad de que ambos se conocieron en otro país, ya que la mecha de su amor se encendió en 2014 tras un encuentro casual en Positano, en la Costa Amalfitana de Italia.

"Mantenedlos un poco en secreto para evitar que se estropeen"

Por ello es comprensible que el actor norteamericano tenga también mucho cariño a Italia, algo que él mismo refrendó cuando en 2022 visitó como invitado de honor el Magna Grecia Film Festival, que se celebra en Calabria. Él mismo no dudó en mostrar su entusiasmo durante una clase magistral que impartió allí:

Siempre me alegra poder volver a Italia; en los últimos dos años y medio, debido a la COVID, no he salido mucho de viaje y esta es una de las primeras veces que viajo. Me parece más que justo volver porque considero este país como mi segunda casa. Y estoy encantado de estar en el sur; es la primera vez que vengo a Calabria y, al llegar en avión, he podido ver las espléndidas colinas, las montañas, la costa...

Eso sí, Gere también quiso aprovechar la ocasión para defender la idea de que venderse al turismo masivo sería un grave error al afirmar que "estos lugares son fabulosos y espero que los conservéis así; mantenedlos un poco en secreto para evitar que se estropeen". Que no hay que poner todo al servicio del capitalismo más depredador.

El vínculo de Gere con Italia se remonta hasta al menos 1979, pues ese año fue premiado con el David di Donatello por su trabajo en 'Días del cielo'. Desde entonces ha visitado el país en multitud de ocasiones, incluyendo una en septiembre de 2025, ya que fue el invitado de honor en el desfile de Giorgio Armani durante la semana de la moda.

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