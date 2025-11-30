Woody Allen admite a sus 90 años que una de sus mejores películas está sobrevalorada: "Me decepcionó mucho, es demasiado presuntuosa"

Woody Allen cumplió 90 años este 30 de noviembre, una edad a la que muchos directores ya se habrían retirado hace mucho. No es su caso, pues hace poco llegó a un acuerdo con la Comunidad de Madrid para hacer una nuevo largometraje. Solamente el tiempo dirá si acaba siendo un título imprescindible de su carrera, pero hasta él mismo asegura que uno de sus mejores trabajos está sobrevalorado.

"Si no estrenáis esta película, haré una gratis para vosotros"

La cinta con la que Allen quedó profundamente insatisfecho fue 'Manhattan', uno de sus pocos trabajos capaces de rivalizar con 'Annie Hall' por el honor de ser considerada como su mejor película. Sin embargo, el cineasta incluso intentó impedir que se estrenara, llegando a hacer una oferta pocas veces vista a cambio, tal y como él mismo confiesa en The Hollywood Reporter:

Cuando hice Manhattan y la vi, me decepcionó mucho. Hablé con Arthur Krim [director de United Artists] y le dije: «Si no estrenáis esta película, haré una gratis para vosotros». Me respondió: «Están locos. Nos gusta la película y tenemos una inversión. Pedimos dinero prestado para hacerla. No podemos gastarnos millones de dólares y luego no estrenarla. Es una locura». Así que la estrenaron y fue un gran éxito. A menudo he dicho que es una gran suerte, y que nos atribuimos el mérito de cosas que escapan a nuestro control.

El estudio no dio su brazo a torcer, pero eso no hizo que la opinión de Allen sobre ella mejorase. Él mismo se pronunció al respecto años después en 'Woody Allen: El documental', donde sentenciaba que "simplemente pensé: «En este momento de mi vida, si esto es lo mejor que puedo hacer, no deberían darme dinero para hacer películas".

'Manhattan' se estrenó finalmente el 25 de abril de 1979 y fue un gran éxito comercial en Estados Unidos, ya que recaudó casi 40 millones de dólares solamente en ese país cuando su presupuesto había sido de 9 millones. Estaba claro que el público no opinaba lo mismo que Allen sobre ella.

El propio Allen volvió a incidir en sus impresiones en New Haven Register afirmando que "cuando la vi, no me entusiasmó. Hasta el día de hoy, la recuerdo como decepcionante. No digo que no estuviera bellamente filmada —era Gordon Willis, rodada en blanco y negro— y los actores eran buenos. Pero el guion era demasiado moralista, demasiado presuntuosa".

A la Academia de Hollywood le importó bien poco la opinión de Allen y acabó nominando a 'Manhattan' para dos Óscar, los de mejor actriz secundaria y mejor guion original, pero la película se fue de vacío en una edición que coronó a 'Kramer contra Kramer'.

