Woody Allen rinde homenaje a Diane Keaton: "Acabé haciendo películas solo para ella"

La noticia del fallecimiento de Diane Keaton a los 79 años ha dejado un vacío enorme en el mundo del cine, pero su legado sigue y seguirá vivo gracias a las icónicas interpretaciones que nos dejó y al recuerdo de aquellos que la conocieron o trabajaron con ella. Entre ellos está, Woody Allen, su colaborador y amigo durante décadas, que compartió un emotivo ensayo en The Free Press, recordando no solo su relación romántica y profesional, sino también la fuerza de su personalidad y su talento.

Keaton, que nos conquistó con su papel en 'Annie Hall' y en numerosas películas de Allen, entre otras, seguirá formando parte de la historia del cine como una de las grandes estrellas de Hollywood.

Un dúo irrepetible

Woody Allen recordó su primer encuentro con Keaton durante una audición para la obra 'Play It Again, Sam' en 1969, en el Teatro Morosco:

"A diferencia de cualquier otra persona que el planeta haya experimentado o que probablemente nunca vuelva a ver, su rostro y su risa iluminaban cualquier espacio en el que entraba"

El director recordó también cómo era la relación entre ambos al principio:

"Ella era tímida, yo era tímido, y con dos personas tímidas, la cosa puede volverse bastante aburrida. Pero era tan encantadora, tan hermosa, tan mágica, que cuestioné mi cordura. Pensé, ¿podía enamorarme tan rápido?"

Con el tiempo, Keaton se convirtió en la colaboradora de confianza de Allen, a quien reconocía en ella una crítica artística de un valor incalculable:

"Con el tiempo, acabé haciendo películas para un solo público: Diane Keaton. Nunca leí una sola reseña de mi trabajo y solo me importaba lo que Keaton decía"

Allen valoraba su talento no solo como actriz, sino también como escritora, fotógrafa, artista de collage, decoradora de interiores y directora, y admiraba su criterio estético inquebrantable:

"Gran parte de lo que he logrado en mi vida se lo debo, sin duda, a ella. Ver la vida a través de sus ojos. Es realmente asombrosa. Es una mujer excelente en todo lo que hace"

Los recuerdos incluyen también momentos cotidianos y entrañables, como un Día de Acción de Gracias en la casa de Keaton, y reflexiones sobre su relación profesional y personal:

"Esta hermosa campesina se convirtió en una actriz galardonada y un sofisticado icono de la moda. Pasamos unos años muy buenos juntos y al final ambos seguimos adelante, y solo Dios y Freud podrían entender por qué nos separamos"

Allen cerró su homenaje con una nota conmovedora sobre el vacío que deja su partida:

"Hace unos días, el mundo era un lugar que incluía a Diane Keaton. Ahora es un mundo que no la incluye. Por lo tanto, es un mundo más deprimente. Aun así, están sus películas. Y su gran risa aún resuena en mi cabeza"

