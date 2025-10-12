Ni 'El Padrino', ni 'Annie Hall'. Diane Keaton aseguraba que "mi película favorita" es esta comedia que hizo con Jack Nicholson y Keanu Reeves

Anoche nos enterábamos de la triste noticia de la muerte de Diane Keaton a los 79 años de edad. La legendaria actriz participó en varias películas inolvidables a lo largo de su extensa carrera, pero ella misma tenía claro que 'El Padrino' o 'Annie Hall' se situaban por debajo de esta comedia romántica que hizo hace 22 años dentro de sus preferencias personales.

La película que ocupaba un lugar privilegiado en el corazón de Keaton es 'Cuando menos de lo esperas', el largometraje que protagonizó junto a Jack Nicholson y Keanu Reeves a las órdenes de Nancy Meyers. Fue en su autobiografía 'Ahora y siempre: Memorias' donde aseguró con rotundidad que era "mi película favorita".

Pensó que ni siquiera iba a hacerse

'Cuando menos te lo esperas' cuenta la historia de un solterón (Nicholson) que solamente sale con mujeres más jóvenes que él, pero sufre un infarto cuando está pasando unos días con su nueva pareja. La madre de ella (Keaton) acepta cuidarlo y para su sorpresa, él descubre que se siente atraído hacia ella. El problema es que además de que es el novio de su hija, ella también tiene otro joven pretendiente (Reeves).

La propia Keaton confesaba entonces que en su momento tuvo muchas dudas sobre la vialidad del proyecto, en especial sobre que Nicholson fuese a aceptar participar en una película así, comentando lo siguiente a su directora: "Jack Nicholson no va a interpretar a mi novio en una película romántica. No es lo suyo. Me alegra mucho que me quieras, pero de ninguna manera va a aceptar su oferta".

Sin embargo, Nicholson aceptó y 'Cuando menos te lo esperas' fue un enorme éxito comercial con unos ingresos mundiales de 266 millones de dólares frente a un presupuesto de 80. Además, ese triunfo comercial tuvo una inesperada consecuencia positiva para ella "cuando llegó por correo un cheque con muchos ceros por mi porcentaje".

La cuestión es que ella no tenía ninguna participación por contrato en la recaudación de la película, por lo que llamó a su agente, quien le dijo que Nicholson le había cedido de forma unilateral parte de la suya. Quizá eso ayudó a que se convirtiera en su película favorita, pero ya nunca lo sabremos.

