Robert De Niro, Leonardo DiCaprio y varias leyendas de Hollywood se despiden de Diane Keaton: "Era brillante, divertida y sin complejos"

La triste noticia de esta fin de semana ha sido la muerte de Diane Keaton. Pese a que tenía ya 79 años de edad, nadie contaba que había llegado su hora y todo Hollywood está llorando la muerte de una de las mejores actrices de todos los tiempos.

Por ejemplo, Robert De Niro ha compartido un mensaje en The Hollywood Reporter donde señala que "me entristece mucho enterarme del fallecimiento de Diane. La quería mucho y la noticia de su partida me tomó totalmente por sorpresa. No esperaba que nos dejara. La extrañaremos. Que descanse en paz"

También en el mismo medio, Candice Bergen destaca que "es una gran pérdida, tanto para mí como para todos nosotros. Diane era una auténtica artista: tremendamente dotada y con un talento único en tantas disciplinas, pero también modesta y maravillosamente excéntrica. La echaré muchísimo de menos".

"Te voy a extrañar muchísimo"

Por su parte, varias de sus compañeras de reparto en la emblemática 'El club de las primeras esposas' han compartido mensajes de cariño hacia ella. Bette Midler comenta en Threads: "La brillante, hermosa y extraordinaria Diane Keaton ha fallecido. No puedo expresarles lo insoportablemente triste que me pone esto. Era divertidísima, sin ninguna malicia ni la competitividad que uno esperaría de una estrella como ella. Lo que se veía era quién era". Por su parte, Goldie Hawn señala lo siguiente en Instagram:

Tuve la suerte de hacer 'El Club de las Primeras Esposas' contigo. Nuestros días, desde tomando un café en la caravana de maquillaje, riendo y bromeando, hasta el último día de rodaje. Fue una montaña rusa de amor. Acordamos envejecer juntas y, algún día, quizá vivir juntas con todas nuestras amigas. Bueno, nunca llegamos a vivir juntas, pero sí envejecimos juntas. Quién sabe, quizá en la otra vida. Dale brillo a tu polvillo mágico, amiga. Te voy a extrañar muchísimo.

A eso hay que sumar lo que Sarah Jessica Parker ha comentado a Variety:

Diane Keaton ha sido una fuente de inspiración para innumerables actrices. Me incluyo entre quienes la adoraban y admiraban. Tuve el gran privilegio de presenciar su singular talento y habilidad tanto en 'El Club de las Primeras Esposas' como en 'La joya de la familia'. Atesoraré esos recuerdos en el set, así como su conmovedora, encantadora y perfecta carrera cinematográfica, un magnífico legado de una persona excepcional. La extrañaremos muchísimo. Descanse en paz.

Leonardo DiCaprio, que trabajó con Keaton en 'La habitación de Marvin' también ha comentado en una historia de Instagram que "Diane Keaton era única. Brillante, divertida y sin complejos. Una leyenda, un ícono y una persona verdaderamente amable. Tuve el honor de trabajar con ella a los 18 años. La extrañaremos profundamente".

Otra leyenda de Hollywood como Jane Fonda ha publicado en Instagram que "es difícil de creer... o aceptar... que Diane ha fallecido. Ella siempre fue una chispa de vida y luz, constantemente riéndose de sus propias debilidades, siendo ilimitado creativa... en su actuación, su armario, sus libros, sus amigos, sus hogares, su biblioteca, su visión del mundo. Única es lo que era. Y, aunque ella no lo sabía o no lo admitiría, hombre, ¡era una buena actriz!"

Además, Ben Stiller ha señalado en la antigua Twitter que Keaton era "una de las mejores actrices de cine de todos los tiempos. Un icono del estilo, el humor y la comedia. Brillante", mientras que Viola Davis se ha mostrado muy afectada en el mensaje que ha publicado en Instagram

¡No! ¡¡¡No!!! ¡No! Dios, todavía no, NO!!! Hombre... Tú definiste la feminidad. El patetismo, el humor, la frivolidad, tu siempre presente juventud y vulnerabilidad - te tatuaste tu ALMA en cada papel, haciendo imposible imaginar a alguien más habitándolos. ¡Eras sin duda, sin disculpas TÚ! Te amé. Descansa bien. Dios bendiga a tu familia, y sé que los ángeles te llevan a casa.

Descanse en paz.

