El personaje más icónico de Diane Keaton también fue "uno de los más extraños" de su carrera: "Luego tuve que leerme el libro"

La muerte de Diane Keaton, a los 79 años, nos obliga a despedirnos de una de las presencias más luminosas y singulares del cine estadounidense. Actriz, musa y símbolo de una forma de interpretar tan libre como honesta, Keaton fue capaz de moverse con la misma naturalidad entre la comedia más inteligente y el drama más devastador. Aunque su nombre quedó ligado a directores como Woody Allen o Nancy Meyers, también participó en uno de los grandes clásicos del cine dirigidos por Francis Ford Coppola.

De hecho, su paso por 'El padrino' también dejó una huella imborrable en la historia del cine. En la trilogía de Francis Ford Coppola dio vida a Kay Adams-Corleone, la mujer que observa desde fuera el ascenso y la corrupción de Michael (Al Pacino). En ella encontramos el corazón moral de una historia dominada por hombres, poder y violencia. Y su interpretación hizo que el público pudiera ver más allá de un thriller criminal, apreciando la dimensión trágica de la historia.

Abriéndose camino

Antes de llegar a ella el papel de 'El padrino', Diane Keaton era una joven actriz de teatro que comenzaba a abrirse camino en Broadway. Por eso, cuando la llamaron para la audición de la película de Coppola, no imaginaba que este sería un papel decisivo en su carrera. Así lo recordaba en una entrevista con People hace unos años:

"Creo que lo más amable que alguien ha hecho por mí... es que me eligieran para El Padrino, ni siquiera lo leí. No sabía nada. Simplemente andaba por ahí haciendo audiciones. Creo que fue increíble. Y luego tuve que leerme el libro"

Ese mismo año, la actriz compartió un vídeo en Instagram donde rememoraba su audición y la sorpresa que fue ser elegida para el papel:

"Interpreté el guion que me dieron y luego me fui. Y luego escuché que Francis Coppola quería que interpretara el papel y fue entonces cuando me di cuenta de que fue una de las cosas más extrañas que me habían pasado en la vida, porque ¿qué demonios?"

Coppola vio en Keaton algo que pocos directores habrían sabido reconocer y una sensibilidad fuera de los cánones de Hollywood. Su audición junto a Al Pacino confirmó que Kay Corleone debía ser más que un personaje secundario. Su forma de observar, dudar y finalmente romper fue lo que dio dimensión moral a la historia de los Corleone.

En la saga 'El padrino', Keaton construyó una de las interpretaciones más sutiles y poderosas del cine moderno. Desde la inocencia de la joven que no comprende del todo quién es su marido, hasta la mujer que se atreve a enfrentarse a él y huir de su mundo, su arco narrativo condensa la tragedia de toda una época. Sin ella, la trilogía no habría sido lo mismo.

