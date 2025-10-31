Isabel Díaz Ayuso se alía con Woody Allen. El gobierno de la Comunidad inyectará 1,5 millones de euros de dinero público en su nueva película para promocionar Madrid

Después de que el ayuntamiento de la ciudad condal y la Generalitat de Catalunya desembolsara dos millones de euros con 'Vicky, Cristina, Barcelona' en 2008 y de que San Sebastián inyectase 60 000 euros al rodaje de 'Rifkin's Festival' en 2019, Madrid se suma a la lista de ciudades —o comunidades en este caso— que patrocinan un proyecto de Woody Allen pensando en los potenciales beneficios turísticos y de proyección internacional.

Isabel, José Luis, Madrid

Según informan en El País, un contrato publicado por el Gobierno regional ha desvelado que la Comunidad de Madrid empleará 1,5 millones de euros de dinero público —divididos en tres pagos entre este 2025 y 2027— para financiar lo nuevo de Allen con el fin atraer más visitantes al territorio y fomentar el turismo cinematográfico. En el documento que explica el patrocinio, esto se justifica asegurando que "Las localizaciones que aparecen en películas o series pueden despertar el interés de los espectadores y motivarlos a viajar a ese destino".

Entre las condiciones para llevar la operación a buen puerto, se incluye que el título del largometraje contenga la palabra "Madrid", que toda la película se ruede íntegramente en la Comunidad —con al menos un 15% de escenas filmadas en exteriores—, que el estreno mundial de la cinta tenga lugar en "un festival internacional de reconocido prestigio" y que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso haga acto de presencia junto al equipo técnico y artístico durante la premiere, la rueda de prensa de inicio de producción y durante el rodaje en sí.

Por el momento no han trascendido detalles sobre el largometraje —más allá de que su título provisional es 'Wasp 2026'—, ni en lo referente a su reparto o su trama, ni en lo que respecta a su potencial fecha de estreno, que deberá vencer antes del 31 de diciembre de 2027. Está por ver si el resultado está a la altura del legado de Woody Allen y su la inyección de 1,5 millones de euros termina viéndose reflejada en los beneficios que Ayuso y su equipo preven para la Comunidad.

